Одеські прикордонники показали, як знищили ворожий шахед

Робота сил ППО. Ілюстртативне фото: Командування Об'єднаних сил ЗС України / Facebook

Одеські прикордонники показали, як знищили ворожий БпЛА під час чергової атаки. Усього було випущено 27 "шахедів" по території України.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

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"Цієї ночі по одному "шахеду" відпрацювали прикордонники Одеського загону, він вибухнув у повітрі та впав у море", — зазначено у повідомленні.

Ворожа атака на Одесу

Вибухи під час повітряної тривоги пролунали в Одесі у четвер, 7 березня. Три години підрозділи протиповітряної оборони відбивали хвилі "шахедів", що заходили з різних напрямків і складно маневрували, тероризуючи мирних людей. За даними Сил оборони півдня України, усього в небі Одещини було збито 18 БпЛА.

Наслідки атаки

В Одеській області пошкоджено інфраструктурний об'єкт, будівлі якого тривалий час законсервовані. На відкритій місцевості сталася пожежа, яку оперативно ліквідували.

Нагадаємо, що за кілька тижнів в Україні зʼявляться 800 тисяч снарядів у рамках чеської ініціативи. Однак наразі на фронті існує певний дефіцит боєприпасів, який компенсують різними видами дронів, зокрема камікадзе.

Також ми писали, що українські бійці продовжують знищувати техніку ворога, яка атакує мирні українські міста. Миколаївські морпіхи показали, як уразили російський танк за допомогою дрону.

Додамо, що одеські морпіхи опублікували відео, як вони уразили особовий склад та бойову техніку противника. Влучні постріли здійснили бійці 37 окремої бригади морської піхоти.