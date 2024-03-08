Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Одесские пограничники показали, как уничтожили вражеский шахед arrow

Одесские пограничники показали, как уничтожили вражеский шахед

8 марта 2024 15:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Одесские пограничники показали, как уничтожили вражеский шахед
Работа сил ПВО. Иллюстративное фото: Командование Объединенных сил ВС Украины / Facebook
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Одесские пограничники показали, как уничтожили вражеский БпЛА во время очередной атаки. Всего было выпущено 27 "шахедов" по территории Украины.

Об этом сообщает прессслужба Госпогранслужбы Украины.

Читайте также:

"Этой ночью по одному "шахеду" отработали пограничники Одесского отряда, он взорвался в воздухе и упал в море", - говорится в сообщении.

Вражеская атака на Одессу

Взрывы во время воздушной тревоги раздались в Одессе в четверг, 7 марта. Три часа подразделения противовоздушной обороны отражали волны "шахедов", которые заходили по разным направлениям и сложно маневрировали, терроризируя мирных людей. По данным сил обороны юга Украины, всего в небе Одесчины было сбито 18 БпЛА.

Последствия атаки

В Одесской области поврежден инфраструктурный объект, здания которого длительное время законсервированы. На открытой местности произошел пожар, оперативно ликвидированный.

Напомним, что через несколько недель в Украине появятся 800 тысяч снарядов в рамках чешской инициативы. Однако на фронте существует определенный дефицит боеприпасов, который компенсируют разными видами дронов, в частности камикадзе.

Также мы писали, что украинские бойцы продолжают уничтожать технику врага, атакующую мирные украинские города. Николаевские морпехи показали, как поразили российский танк с помощью дрона.

Добавим, что одесские морпехи опубликовали видео, как они поразили личный состав и боевую технику противника. Точные выстрелы произвели бойцы 37-й отдельной бригады морской пехоты.

Одесса
война
российские войска
ВСУ
пограничники
Одесская область
обстрелы
ПВО
дрон Шахид-136
дроны

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта