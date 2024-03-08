Одесские пограничники показали, как уничтожили вражеский шахед

Работа сил ПВО. Иллюстративное фото: Командование Объединенных сил ВС Украины / Facebook

Одесские пограничники показали, как уничтожили вражеский БпЛА во время очередной атаки. Всего было выпущено 27 "шахедов" по территории Украины.

Об этом сообщает прессслужба Госпогранслужбы Украины.

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"Этой ночью по одному "шахеду" отработали пограничники Одесского отряда, он взорвался в воздухе и упал в море", - говорится в сообщении.

Вражеская атака на Одессу

Взрывы во время воздушной тревоги раздались в Одессе в четверг, 7 марта. Три часа подразделения противовоздушной обороны отражали волны "шахедов", которые заходили по разным направлениям и сложно маневрировали, терроризируя мирных людей. По данным сил обороны юга Украины, всего в небе Одесчины было сбито 18 БпЛА.

Последствия атаки

В Одесской области поврежден инфраструктурный объект, здания которого длительное время законсервированы. На открытой местности произошел пожар, оперативно ликвидированный.

Напомним, что через несколько недель в Украине появятся 800 тысяч снарядов в рамках чешской инициативы. Однако на фронте существует определенный дефицит боеприпасов, который компенсируют разными видами дронов, в частности камикадзе.

Также мы писали, что украинские бойцы продолжают уничтожать технику врага, атакующую мирные украинские города. Николаевские морпехи показали, как поразили российский танк с помощью дрона.

Добавим, что одесские морпехи опубликовали видео, как они поразили личный состав и боевую технику противника. Точные выстрелы произвели бойцы 37-й отдельной бригады морской пехоты.