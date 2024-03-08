Одесские пограничники показали, как уничтожили вражеский шахед
Одесские пограничники показали, как уничтожили вражеский БпЛА во время очередной атаки. Всего было выпущено 27 "шахедов" по территории Украины.
Об этом сообщает прессслужба Госпогранслужбы Украины.
"Этой ночью по одному "шахеду" отработали пограничники Одесского отряда, он взорвался в воздухе и упал в море", - говорится в сообщении.
Вражеская атака на Одессу
Взрывы во время воздушной тревоги раздались в Одессе в четверг, 7 марта. Три часа подразделения противовоздушной обороны отражали волны "шахедов", которые заходили по разным направлениям и сложно маневрировали, терроризируя мирных людей. По данным сил обороны юга Украины, всего в небе Одесчины было сбито 18 БпЛА.
Последствия атаки
В Одесской области поврежден инфраструктурный объект, здания которого длительное время законсервированы. На открытой местности произошел пожар, оперативно ликвидированный.
Напомним, что через несколько недель в Украине появятся 800 тысяч снарядов в рамках чешской инициативы. Однако на фронте существует определенный дефицит боеприпасов, который компенсируют разными видами дронов, в частности камикадзе.
Также мы писали, что украинские бойцы продолжают уничтожать технику врага, атакующую мирные украинские города. Николаевские морпехи показали, как поразили российский танк с помощью дрона.
Добавим, что одесские морпехи опубликовали видео, как они поразили личный состав и боевую технику противника. Точные выстрелы произвели бойцы 37-й отдельной бригады морской пехоты.
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