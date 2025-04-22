Потоплення ворожого човна біля Одещини - відео

Дрони в небі. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Одеські прикордонники за допомогою дрону потопили ворожий човен на Півдні України. Росіяни намагалися замаскувати плавзасіб, проте розвідка ЗСУ швидко його виявила.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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На Півдні пілоти "бойових пташок" Державної прикордонної служби України знову показали майстерність і точність. За допомогою FPV-дрону бійці ЗСУ виявили маломірний плавзасіб росіян. Влучним ударом безпілотника військові потопили ворожий човен.

"Потужний удар — і "припаркований" ворожий човен миттєво опинився на дні. Кожен знищений об’єкт ворога — це ще один крок до нашої спільної Перемоги", — йдеться у повідомленні прикордонників.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про знищення ворога під Торецьком. А також про морське перемир'я.