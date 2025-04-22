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Одеські прикордонники знищують ворога на півдні України (відео)

22 квітня 2025 12:22
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Потоплення ворожого човна біля Одещини - відео
Дрони в небі. Фото ілюстративне: depositphotos.com
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Одеські прикордонники за допомогою дрону потопили ворожий човен на Півдні України. Росіяни намагалися замаскувати плавзасіб, проте розвідка ЗСУ швидко його виявила.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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На Півдні пілоти "бойових пташок" Державної прикордонної служби України знову показали майстерність і точність. За допомогою FPV-дрону бійці ЗСУ виявили маломірний плавзасіб росіян. Влучним ударом безпілотника військові потопили ворожий човен.

"Потужний удар — і "припаркований" ворожий човен миттєво опинився на дні. Кожен знищений об’єкт ворога — це ще один крок до нашої спільної Перемоги", — йдеться у повідомленні прикордонників.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про знищення ворога під Торецьком. А також про морське перемир'я.

Одеса прикордонники Новини Одеси дрони війна в Україні
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