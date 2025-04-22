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Одесские пограничники уничтожают врага на юге Украины (видео)

22 апреля 2025 12:22
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Потопление вражеской лодки возле Одесской области - видео
Дроны в небе. Фото иллюстративное: depositphotos.com
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Одесские пограничники с помощью дрона потопили вражескую лодку на Юге Украины. Россияне пытались замаскировать плавсредство, однако разведка ВСУ быстро его обнаружила.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Подробности боя

На Юге пилоты "боевых птичек" Государственной пограничной службы Украины снова показали мастерство и точность. С помощью FPV-дрона бойцы ВСУ обнаружили маломерное плавсредство россиян. Метким ударом беспилотника военные потопили вражескую лодку.

"Мощный удар — и "припаркованная" вражеская лодка мгновенно оказалась на дне. Каждый уничтоженный объект врага — это еще один шаг к нашей общей Победе",— говорится в сообщении пограничников.

Напомним, недавно мы писали об уничтожении врага под Торецком. А также о морском перемирии.

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