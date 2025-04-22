Потопление вражеской лодки возле Одесской области - видео

Одесские пограничники уничтожают врага на юге Украины (видео)
Одесские пограничники с помощью дрона потопили вражескую лодку на Юге Украины. Россияне пытались замаскировать плавсредство, однако разведка ВСУ быстро его обнаружила.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Подробности боя
На Юге пилоты "боевых птичек" Государственной пограничной службы Украины снова показали мастерство и точность. С помощью FPV-дрона бойцы ВСУ обнаружили маломерное плавсредство россиян. Метким ударом беспилотника военные потопили вражескую лодку.
"Мощный удар — и "припаркованная" вражеская лодка мгновенно оказалась на дне. Каждый уничтоженный объект врага — это еще один шаг к нашей общей Победе",— говорится в сообщении пограничников.
Напомним, недавно мы писали об уничтожении врага под Торецком. А также о морском перемирии.
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