Одеські рятувальники зняли кошеня з даху будинку — деталі операції

Врятоване кошеня. Фото: ДСНС в Одеській області

Сьогодні, 13 січня, в центрі Одеси рятувальники ДСНС визволили кошеня. Воно застрягло на даху будинку по вулиці Велика Арнаутська і не могло самостійно злізти.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в Одеській області.

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"Врятоване життя в скарбницю одеських рятувальників. Сьогодні до Служби Порятунку надійшло повідомлення про те, що по вулиці Велика Арнаутська в місті Одесі потрібна допомога по знаттю котика з карниза житлового будинку", — йдеться у повідомленні.

Деталі порятунку

За інформацією, рятувальники оперативно прибули на місце події. Щоб дістати перелякане кошеня, надзвичайники використали трьохколінну драбину. Відомо, що під час рятувальної операції ніхто не постраждав, тваринку зняли цілою та неушкодженою.

Рятувальник, який зняв кошеня з карниза. Фото: ДСНС в Одеській області

Інші новини порятунку тварин

Рятувальники Одеси звільнили з пастки кота, який застряг в автомобілі та мявчав. Наразі з твариною все гаразд.

Крім того, надзвичайники в Одесі врятували життя собаці, якого затисло між контейнерів. За допомогою спеціальних інструментів рятувальникам вдалося дістати тварину..

Додамо, що в Одесі волонтери шукають нову домівку для врятованої після підриву Каховської ГЕС собаці. Тварину, з кличкою Багіра, увесь цей час лікували, бо від тривалого перебування у воді у неї відмовили задні лапи.