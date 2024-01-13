Одесские спасатели сняли котенка с крыши дома — подробности операции

Спасенный котенок. Фото: ГСЧС в Одесской области

Сегодня, 13 января, в центре Одессы спасатели ГСЧС освободили котенка. Оно застряло на крыше дома по улице Большая Арнаутская и не могло самостоятельно слезть.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

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"Спасена жизнь в казну одесских спасателей. Сегодня в Службу Спасения поступило сообщение о том, что по улице Большая Арнаутская в городе Одессе нужна помощь по знанию котика из карниза жилого дома", — говорится в сообщении.

Детали спасения

По информации, спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Чтобы достать испуганного котенка, чрезвычайники использовали трехколенную лестницу. Известно, что во время спасательной операции никто не пострадал, животное сняли целым и невредимым.

Спасатель, снявший котенка с карниза. Фото: ГСЧС в Одесской области

Другие новости спасения животных

Спасатели Одессы освободили из ловушки кота, который застрял в автомобиле и молчал. Пока с животным все хорошо.

Кроме того, чрезвычайники в Одессе спасли жизнь собаке, зажатой между контейнерами. С помощью специальных инструментов спасателям удалось достать животное.

Добавим, что в Одессе волонтеры ищут новый дом для спасенной после подрыва Каховской ГЭС собаки. Животное, с кличкой Багира, все это время лечили, потому что от длительного пребывания в воде у него отказали задние лапы.