Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Одесские спасатели сняли котенка с крыши дома — подробности операции arrow

Одесские спасатели сняли котенка с крыши дома — подробности операции

13 января 2024 18:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Одесские спасатели сняли котенка с крыши дома — подробности операции
Спасенный котенок. Фото: ГСЧС в Одесской области
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 13 января, в центре Одессы спасатели ГСЧС освободили котенка. Оно застряло на крыше дома по улице Большая Арнаутская и не могло самостоятельно слезть.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

Читайте также:

"Спасена жизнь в казну одесских спасателей. Сегодня в Службу Спасения поступило сообщение о том, что по улице Большая Арнаутская в городе Одессе нужна помощь по знанию котика из карниза жилого дома", — говорится в сообщении.

Детали спасения

По информации, спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Чтобы достать испуганного котенка, чрезвычайники использовали трехколенную лестницу. Известно, что во время спасательной операции никто не пострадал, животное сняли целым и невредимым.

Спасатель, снявший котенка с карниза. Фото: ГСЧС в Одесской области

Другие новости спасения животных

Спасатели Одессы освободили из ловушки кота, который застрял в автомобиле и молчал. Пока с животным все хорошо.

Кроме того, чрезвычайники в Одессе спасли жизнь собаке, зажатой между контейнерами. С помощью специальных инструментов спасателям удалось достать животное.

Добавим, что в Одессе волонтеры ищут новый дом для спасенной после подрыва Каховской ГЭС собаки. Животное, с кличкой Багира, все это время лечили, потому что от длительного пребывания в воде у него отказали задние лапы.

Одесса
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы
спасатели

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме