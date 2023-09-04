Одеські скелелази здобули дві медалі на Кубку Європи

Змагання із скелелазіння. Фото: ілюстративне/

2 та 3 вересня у місті Казалеккіо-ді-Рено, Італія, відбувся етап Кубка Європи зі скелелазіння. Вихованці з Одеси показали високий рівень майстерності й здобули дві медалі.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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В змаганнях брали участь сотні спортсменів з 18 країн світу, Україна була представлена 7 скелелазами. Етап охоплював змагання у дисциплінах "швидкість" та "трудність".

Костянтин Павленко, вихованець Дитячо-юнацької спортивної школи №12 м. Одеси, завоював срібло на цьому етапі Кубка Європи зі скелелазіння в дисципліні "швидкість". У фіналі він програв іншому українському спортсмену — Ярославу Ткачу, і ця різниця була всього лише 0,05 секунди. В загальному заліку Кубка Європи-2023 Костянтин зайняв третє місце, набравши 2715 очок. Ще одесит, 18-річний Григорій Ільчишин, посів друге місце з 2820 очками. Переможець етапу, Ярослав Ткач, здобув 2960 очок.

Спортсмени на п'єдесталі. Фото: Одеська міська рада

"Цьогоріч Григорій Ільчишин став переможцем в австрійському Інсбруку та завоював дві срібні медалі – в польському Тарнуві та словацькій Жиліні. Костянтин Павленко також посів перше місце етапу в Словаччині", — йдеться в повідомленні.

Успіхи одеських спортсменів

21-річна Софія Рилова з Одещини та її партнерка Інна Махно з Києва показали гідний результат на турнірі серії "Pro Beach Tour" у Варшаві. Спортсменки посіли заслужене 5 місце. Це найвищий результат для волейболісток з Одеської області у пляжному волейболі.

Від 3 до 6 серпня в Умані відбувся чемпіонат України серед юнаків і дівчат "2007-2008 рр" і "2009-2010 рр" з веслування на байдарках і каное. Спортсмени з Одеської області здобули 13 медалей.