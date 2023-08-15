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Одеські спортсменки гідно представили Україну на чемпіонаті з пляжного волейболу

15 серпня 2023 18:20
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Анна Мурадова
Редактор
Одеські спортсменки гідно представили Україну на чемпіонаті з пляжного волейболу
Пляжний волейбол. Фото: cev.eu
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

21-річна Софія Рилова з Одещини та її партнерка Інна Махно з Києва показали гідний результат на турнірі серії "Pro Beach Tour" у Варшаві. Спортсменки посіли заслужене 5 місце. Це найвищий результат для волейболісток з Одеської області у пляжному волейболі.

Про це повідомляє НОК в Одеській області.

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Софія Рилова разом з Інною Махно вразили своєю грою у кваліфікації, перемігши дві пари — з Литви та Австрії. Далі їм вдалося вийти у груповий турнір, але вже в 1/4 фіналу їх здолали майбутні переможниці — сестри Клінгер з Австрії.

Волейболістка подає м’яч. Фото: cev.eu
Волейболістка подає м’яч. Фото: cev.eu

"Волейболістки із Чорноморська продовжать свої виступи на міжнародній арені. 17-20 серпня Єва СЕРДЮК з Катериною Удовенко із Сум візьме участь у чемпіонаті Європи (U-20) в Ризі, а Софія РИЛОВА з Інною Махно 23-27 серпня — в турнірі серії "Pro Beach Tour" (категорія "Futures"), який відбудеться Брно", — йдеться в повідомленні. 

Успіхи одеських спортсменів

Нагадаємо, 21-22 липня 2023 року в словацькому місті Жиліна відбувся етап Кубка Європи серед дорослих зі скелелазіння. Одеські спортсмени блискуче виступили, здобувши призові місця.

Також ми писали, що 19-річна Єва Сердюк, представниця Чорноморська, показала гарний результат на чемпіонаті України (U-20) з пляжного волейболу, що відбувся у Києві з 14 по 16 липня. Вона разом із партнеркою Катериною Удовенко із Сум стала чемпіонкою України, отримавши золоту медаль.

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