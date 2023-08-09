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Одеські спортсмени здобули 13 медалей на змаганнях з веслування

9 серпня 2023 18:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одеські спортсмени здобули 13 медалей на змаганнях з веслування
Фото: НОК в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Від 3 до 6 серпня в Умані відбувся чемпіонат України серед юнаків і дівчат "2007-2008 рр" і "2009-2010 рр" з веслування на байдарках і каное. Спортсмени з Одеської області здобули 13 медалей.

Про це повідомляє НОК в Одеській області.

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Одеські спортсмени показали гарні результати, завоювавши 7 золотих, 4 срібні та 2 бронзові медалі. Серед переможців варто виділити байдарочника В’ячеслава Молчанова з Вилківської ДЮСШ, який став абсолютним чемпіоном України, перемігши в усіх дистанціях у віковій категорії "2009-2010". Також своїм гарним виступом відзначили байдарка-четвірка з Чорноморська та одесит Артем Лейченко.

Сопросмени з Одеської обалсті. Фото: НОК в Одеській обалсті
Сопросмени з Одеської обалсті. Фото: НОК в Одеській обалсті

У загальному командному заліку Одеська область посіла гідне 6-е місце серед 32 команд, набравши 1055 очок.

Наступним важливим етапом в їхній кар'єрі стане чемпіонат України серед юніорів і молоді, який відбудеться в Умані з 29 серпня по 1 вересня.

Успіхи одеських спортсменів

Нагадаємо, 21-22 липня 2023 року в словацькому місті Жиліна відбувся етап Кубка Європи серед дорослих зі скелелазіння. Одеські спортсмени блискуче виступили, здобувши призові місця.

Також ми писали, що 19-річна Єва Сердюк, представниця Чорноморська, показала гарний результат на чемпіонаті України (U-20) з пляжного волейболу, що відбувся у Києві з 14 по 16 липня. Вона разом із партнеркою Катериною Удовенко із Сум стала чемпіонкою України, отримавши золоту медаль.

Крім того, у місті Інсбрук (Австрія) відбувся етап Кубка Європи зі скелелазіння серед дорослих у категорії "швидкість". У цих престижних змаганнях взяв участь 41 спортсмен з дев'яти країн Європи, серед яких було 29 чоловіків і 12 жінок.

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