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Одесские спортсмены получили 13 медалей на соревнованиях по гребле

9 августа 2023 18:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесские спортсмены получили 13 медалей на соревнованиях по гребле
Фото: НОК в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

С 3 по 6 августа в Умани состоялся чемпионат Украины среди юношей и девушек "2007-2008 гг" и "2009-2010 гг" по гребле на байдарках и каноэ. Спортсмены из Одесской области получили 13 медалей.

Об этом сообщает НОК в Одесской области.

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Одесская область заняла 6 место

Одесские спортсмены показали хорошие результаты, завоевав 7 золотых, 4 серебряные и 2 бронзовые медали. Среди победителей стоит выделить байдарочника Вячеслава Молчанова из Вилковской ДЮСШ, ставшего абсолютным чемпионом Украины, победив во всех дистанциях в возрастной категории "2009-2010". Также своим хорошим выступлением отметили байдарка-четверка из Черноморска и одессит Артем Лейченко.

Сопросмены из Одесской области. Фото: НОК в Одесской области
Сопросмены из Одесской области. Фото: НОК в Одесской области

В общем командном зачете Одесская область заняла достойное 6 место среди 32 команд, набрав 1055 очков.

Следующим важным этапом в их карьере станет чемпионат Украины среди юниоров и молодежи, который пройдет в Умани с 29 августа по 1 сентября.

Успехи одесских спортсменов

Напомним, 21-22 июля 2023 года в словацком городе Жилина состоялся этап Кубка Европы среди взрослых по скалолазанию. Одесские спортсмены блестяще выступили, получив призовые места.

Также мы писали, что 19-летняя Ева Сердюк, представительница Черноморска, показала хороший результат на чемпионате Украины (U-20) по пляжному волейболу в Киеве с 14 по 16 июля. Она вместе с партнершей Екатериной Удовенко из Сум стала чемпионкой Украины, получив золотую медаль.

Кроме того, в городе Инсбрук (Австрия) состоялся этап Кубка Европы по скалолазанию среди взрослых в категории "скорость". В этих престижных соревнованиях принял участие 41 спортсмен из девяти стран Европы, среди которых было 29 мужчин и 12 женщин.

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