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Одесские спортсменки достойно представили Украину на чемпионате по пляжному волейболу

15 августа 2023 18:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесские спортсменки достойно представили Украину на чемпионате по пляжному волейболу
Пляжный волейбол. Фото: cev.eu
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

21-летняя София Рылова из Одесчины и ее партнерша Инна Махно из Киева показали достойный результат на турнире серии "Pro Beach Tour" в Варшаве. Спортсменки заняли 5-е место. Это самый высокий результат для волейболисток из Одесской области в пляжном волейболе.

Об этом сообщает НОК в Одесской области.

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София Рылова вместе с Инной Махно поразили своей игрой в квалификации, победив две пары из Литвы и Австрии. Далее им удалось выйти в групповой турнир, но уже в 1/4 финала их одолели будущие победительницы — сестры Клингер из Австрии.

Волейболистка подает мяч. Фото: cev.eu
Волейболистка подает мяч. Фото: cev.eu

"Волейболистки из Черноморска продолжат свои выступления на международной арене. 17-20 августа Ева СЕРДЮК с Екатериной Удовенко из Сум примет участие в чемпионате Европы (U-20) в Риге, а София РЫЛОВА с Инной Махно 23-27 августа — в турнире серии" Pro Beach Tour" (категория "Futures"), который состоится Брно", — говорится в сообщении.

Успехи одесских спортсменов

Напомним, 21-22 июля 2023 года в словацком городе Жилина состоялся этап Кубка Европы среди взрослых по скалолазанию. Одесские спортсмены блестяще выступили, получив призовые места.

Также мы писали, что 19-летняя Ева Сердюк, представительница Черноморска, показала хороший результат на чемпионате Украины (U-20) по пляжному волейболу в Киеве с 14 по 16 июля. Она вместе с партнершей Екатериной Удовенко из Сум стала чемпионкой Украины, получив золотую медаль.

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