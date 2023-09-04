Одесские скалолазы завоевали две медали на Кубке Европы

Соревнования по скалолазанию. Фото: иллюстративный/

2 и 3 сентября в городе Казалеккио-ди-Рено, Италия состоялся этап Кубка Европы по скалолазанию. Воспитанники из Одессы показали высокий уровень мастерства и получили две медали.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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В соревнованиях принимали участие сотни спортсменов из 18 стран мира, Украина была представлена 7 скалолазами. Этап охватывал соревнования в дисциплинах "скорость" и "трудность".

Константин Павленко, воспитанник Детско-юношеской спортивной школы №12 г. Одессы, завоевал серебро на этом этапе Кубка Европы по скалолазанию в дисциплине "скорость". В финале он проиграл другому украинскому спортсмену — Ярославу Ткачу, и эта разница была всего-навсего 0,05 секунды. В общем зачете Кубка Европы-2023 Константин занял третье место, набрав 2715 очков. Еще одессит, 18-летний Григорий Ильчишин, занял второе место с 2820 очками. Победитель этапа Ярослав Ткач получил 2960 очков.

Спортсмены на пьедестале. Фото: Одесский городской совет

"В этом году Григорий Ильчишин стал победителем в австрийском Инсбруке и завоевал две серебряные медали — в польском Тарнуве и словацкой Жилине. Константин Павленко также занял первое место этапа в Словакии", — говорится в сообщении.

Успехи одесских спортсменов

21-летняя София Рылова из Одесчины и ее партнер Инна Махно из Киева показали достойный результат на турнире серии "Pro Beach Tour" в Варшаве. Спортсменки заняли 5-е место. Это самый высокий результат для волейболисток из Одесской области в пляжном волейболе.

С 3 по 6 августа в Умани состоялся чемпионат Украины среди юношей и девушек "2007-2008 гг" и "2009-2010 гг" по гребле на байдарках и каноэ. Спортсмены из Одесской области получили 13 медалей.