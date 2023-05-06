Одеські спортсмени здобули перемоги на Всеукраїнських змаганнях з фехтування

Збірна Одеської області з фехтування Фото: НОК в Одеській області

На Всеукраїнській гімназіаді з фехтування на шаблях, що відбулася у Львові з 2 по 5 травня, вихованці одеської КДЮСШ №13 стали переможцями, завоювавши чотири медалі у чотирьох видах програми. У цих змаганнях, спортсмени Одеської області отримали дві золоті та дві бронзові медалі, з яких по дві у командних та особистих турнірах.

Про це повідомляє пресслужба НОК в Одеській області.

Читайте також:

Хлопці та дівчата з Одеської області змагалися з суперниками з усієї України. У командному турнірі серед дівчат, збірна перемогла спортсменів з Хмельницької області, з рахунком 45:44 у вирішальному мікроматчі.

Перемогу збірні Одеської області забезпечила Анна Суворова, яка в змаганнях показала високу майстерність і вдало зустрілася з головною конкуренткою у фіналі особистого турніру. Анна Суворова здобула чемпіонський титул та золоту медаль, обійшовши Майю Велічко з Хмельницької області з рахунком 15:10.

Наступні старти

Спортсмени Одеської області продовжують підготовку до майбутніх змагань. Наступного тижня, з 12 по 15 травня, провідні одеські шаблісти, зокрема Андрій Ягодка, Тимур Терзі, Олена Кравацька та Аліна Комащук, візьмуть участь в етапах Кубка світу, які проходитимуть у Мадриді та Батумі.

Успіхи одеських спортсменів

Одеські спортсмени Ірина Маловічко та Микола Мільчев здобули 4 місце в змішаній категорії на етапі Кубка світу зі стендової стрільби, який відбувся в Каїрі. Це ще одне досягнення для майстрів стендової стрільби з Одеси на міжнародних змаганнях.

Станом на 23 квітня Одеську область на Європейських іграх-2023 представлятимуть сім спортсменів. Попередньо вони можуть бути залучені в 10 видах спорту, сім із яких олімпійські.