Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одеські спортсмени здобули перемоги на Всеукраїнських змаганнях з фехтування arrow

Одеські спортсмени здобули перемоги на Всеукраїнських змаганнях з фехтування

6 травня 2023 15:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одеські спортсмени здобули перемоги на Всеукраїнських змаганнях з фехтування
Збірна Одеської області з фехтування Фото: НОК в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На Всеукраїнській гімназіаді з фехтування на шаблях, що відбулася у Львові з 2 по 5 травня, вихованці одеської КДЮСШ №13 стали переможцями, завоювавши чотири медалі у чотирьох видах програми. У цих змаганнях, спортсмени Одеської області отримали дві золоті та дві бронзові медалі, з яких по дві у командних та особистих турнірах.

Про це повідомляє пресслужба НОК в Одеській області.

Читайте також:

Хлопці та дівчата з Одеської області змагалися з суперниками з усієї України. У командному турнірі серед дівчат, збірна перемогла спортсменів з Хмельницької області, з рахунком 45:44 у вирішальному мікроматчі.

Перемогу збірні Одеської області забезпечила Анна Суворова, яка в змаганнях показала високу майстерність і вдало зустрілася з головною конкуренткою у фіналі особистого турніру. Анна Суворова здобула чемпіонський титул та золоту медаль, обійшовши Майю Велічко з Хмельницької області з рахунком 15:10.

Наступні старти 

Спортсмени Одеської області продовжують підготовку до майбутніх змагань. Наступного тижня, з 12 по 15 травня, провідні одеські шаблісти, зокрема Андрій Ягодка, Тимур Терзі, Олена Кравацька та Аліна Комащук, візьмуть участь в етапах Кубка світу, які проходитимуть у Мадриді та Батумі.

Успіхи одеських спортсменів

Одеські спортсмени Ірина Маловічко та Микола Мільчев здобули 4 місце в змішаній категорії на етапі Кубка світу зі стендової стрільби, який відбувся в Каїрі. Це ще одне досягнення для майстрів стендової стрільби з Одеси на міжнародних змаганнях.

Станом на 23 квітня Одеську область на Європейських іграх-2023 представлятимуть сім спортсменів. Попередньо вони можуть бути залучені в 10 видах спорту, сім із яких олімпійські.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB