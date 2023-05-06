Одесские спортсмены одержали победы на Всеукраинских соревнованиях по фехтованию

Сборная Одесской области по фехтованию Фото: НОК в Одесской области

На Всеукраинской гимназиаде по фехтованию на саблях, состоявшейся во Львове со 2 по 5 мая, воспитанники одесской КДЮСШ №13 стали победителями, завоевав четыре медали в четырех видах программы. В этих соревнованиях спортсмены Одесской области получили две золотые и две бронзовые медали, из которых по две в командных и личных турнирах.

Об этом сообщает пресс-служба НОК в Одесской области.

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Ребята из Одесской области соревновались с соперниками со всей Украины. В командном турнире среди девушек сборная победила спортсменов из Хмельницкой области, со счетом 45:44 в решающем микроматче.

Победу сборной Одесской области обеспечила Анна Суворова, показавшая в соревнованиях высокое мастерство и удачно встретившаяся с главной конкуренткой в финале личного турнира. Анна Суворова завоевала чемпионский титул и золотую медаль, обойдя Майю Величко из Хмельницкой области со счетом 15:10.

Следующие старты

Спортсмены Одесской области продолжают подготовку к предстоящим соревнованиям. На следующей неделе, с 12 по 15 мая, ведущие одесские саблисты, в частности, Андрей Ягодка, Тимур Терзи, Елена Кравацкая и Алина Комащук, примут участие в этапах Кубка мира, которые будут проходить в Мадриде и Батуми.

Успехи одесских спортсменов

Одесские спортсмены Ирина Маловичко и Николай Мильчев получили 4 место в смешанной категории на этапе Кубка мира по стендовой стрельбе, который прошел в Каире. Это еще одно достижение для мастеров стендовой стрельбы из Одессы на международных соревнованиях.

На 23 апреля Одесскую область на Европейских играх-2023 будут представлять семь спортсменов. Предварительно они могут быть вовлечены в 10 видов спорта, семь из которых олимпийские.