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Одеські волонтери створили онлайн "методичку": як вона допоможе

11 травня 2023 18:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одеські волонтери створили онлайн "методичку": як вона допоможе
Одеські волонтери на брифінгу. Фото: Медіацентр Україна – Одеса
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одеські волонтери взяли на себе ініціативу створення онлайн-ресурсу, що отримав назву "Методичка волонтера". Це має допомогти початківцям у виборі надійних військових товарів.

Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса розповів координатор проєкту Олександр Бабіч.

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Весь проєкт залучив дев'ять експертів, які систематизували та обробили інформацію, надану колегами і військовими. Ідея створення такого ресурсу виникла через нестачу інформації щодо волонтерської допомоги.

"Ми почали накопичувати експертну інформацію. Над проєктом працювало 9 експертів, кожен взяв на себе вивчення якогось окремого напрямку. Зараз на сайті вже 140 статей. Ми консультувалися з військовими, і з волонтерами, які спеціалізуються на окремих видах допомоги. За моїми підрахунками, рівень експертності на сайті — десь 95%", — зазначив Олександр Бабіч. 

На ресурсі волонтери можуть знайти докладну інформацію про різні військові товари, їх ціни та характеристики відповідних виробників. Крім того, інформація на сайті буде регулярно оновлюватись.

"Ми обов’язково для кожного товару вказували чотирьох виробників — двох українських, одного американського та європейського. Таким чином інформація буде корисна тим, хто допомагає армії з-за кордону", — зазначив волонтер.

Нагадаємо, одеський підприємець  створив фабрику з виробництва дронів та антидронових засобів. До реалізації проєкту долучиться і Національна гвардія України.

Зазначимо, із початку війни запити військових до волонтерів з приводу постачання дронів тільки зростають. Втім досі є проблеми щодо їх ввезення на територію України.

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