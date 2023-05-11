Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Одесские волонтеры создали онлайн "методичку" для волонтеров arrow

Одесские волонтеры создали онлайн "методичку" для волонтеров

11 мая 2023 18:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесские волонтеры создали онлайн "методичку" для волонтеров
Одесские волонтеры на брифинге. Фото: Медиацентр Украина – Одесса
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одесские волонтеры взяли на себя инициативу создания онлайн-ресурса, получившего название "Методичка волонтера". Это должно помочь начинающим в выборе надежных военных товаров.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина – Одесса рассказал координатор проекта Александр Бабич.

Читайте также:

Весь проект привлек девять экспертов, систематизировавших и обработавших информацию, предоставленную коллегами и военными. Идея создания такого ресурса возникла из-за нехватки информации о волонтерской помощи.

"Мы начали накапливать экспертную информацию. Над проектом работало 9 экспертов, каждый взял на себя изучение какого-то отдельного направления. Сейчас на сайте уже 140 статей. Мы консультировались с военными и с волонтерами, специализирующимися на отдельных видах помощи. По моим подсчетам, уровень экспертности на сайте — где-то 95%", — отметил Александр Бабич.

На ресурсе волонтеры могут найти подробную информацию о различных военных товарах, их ценах и характеристиках соответствующих производителей. Кроме того, информация на сайте будет регулярно обновляться.

"Мы обязательно для каждого товара указывали четырех производителей — двух украинских, одного американского и европейского. Таким образом, информация будет полезна тем, кто помогает армии из-за границы", — отметил волонтер.

Напомним, одесский предприниматель создал фабрику по производству дронов и антидроновых средств. К реализации проекта подключится и Национальная гвардия Украины.

Отметим, с начала войны запросы военных волонтеров по поводу поставок дронов только растут. Впрочем, до сих пор есть проблемы по их ввозу на территорию Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас