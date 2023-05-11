Одесские волонтеры создали онлайн "методичку" для волонтеров

Одесские волонтеры на брифинге. Фото: Медиацентр Украина – Одесса

Одесские волонтеры взяли на себя инициативу создания онлайн-ресурса, получившего название "Методичка волонтера". Это должно помочь начинающим в выборе надежных военных товаров.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина – Одесса рассказал координатор проекта Александр Бабич.

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Весь проект привлек девять экспертов, систематизировавших и обработавших информацию, предоставленную коллегами и военными. Идея создания такого ресурса возникла из-за нехватки информации о волонтерской помощи.

"Мы начали накапливать экспертную информацию. Над проектом работало 9 экспертов, каждый взял на себя изучение какого-то отдельного направления. Сейчас на сайте уже 140 статей. Мы консультировались с военными и с волонтерами, специализирующимися на отдельных видах помощи. По моим подсчетам, уровень экспертности на сайте — где-то 95%", — отметил Александр Бабич.

На ресурсе волонтеры могут найти подробную информацию о различных военных товарах, их ценах и характеристиках соответствующих производителей. Кроме того, информация на сайте будет регулярно обновляться.

"Мы обязательно для каждого товара указывали четырех производителей — двух украинских, одного американского и европейского. Таким образом, информация будет полезна тем, кто помогает армии из-за границы", — отметил волонтер.

Напомним, одесский предприниматель создал фабрику по производству дронов и антидроновых средств. К реализации проекта подключится и Национальная гвардия Украины.

Отметим, с начала войны запросы военных волонтеров по поводу поставок дронов только растут. Впрочем, до сих пор есть проблемы по их ввозу на территорию Украины.