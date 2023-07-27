Одеський 7 км під час війни

Промтоварний ринок 7 км. Фото: Новини.LIVE

Попри напружену ситуацію в Одесі, життя в місті триває: після кожного ракетного удару люди та бізнес буквально за лічені дні оговтуються та знову вливаються у вир буденного життя. Ні на мить із початку повномасштабного вторгнення не зупиняється робота й на одеському промтоварному ринку 7 км. Попри всі складнощі, підприємці продовжують активно замовляти товар з-за кордону та реалізовувати його на території України. За останні два тижні, кажуть продавці, у деяких відділах почала зростати кількість покупців. Люди намагаються заздалегідь зробити запас товарів, які можуть знадобитися під час можливих блекаутів.

Чим сьогодні живе один із найбільших ринків у Європі, що пропонують продавці та за якими цінами, дізнавалися журналісти Новини.LIVE.

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Історія ринку

Ринок "Сьомий кілометр" — один з найбільших у східній Європі. Розташований в Овідіопольському районі Одеської області біля залізничної станції 7-й кілометр. Перші підприємці 7 км спочатку торгували біля Старокінного ринку. Після того як їм не знайшлося місця в межах міста, а це був 1989 рік, одесити почали продавати дефіцитні товари прямо біля кукурудзяного поля. У народі цей ринок тоді отримав назву "толчок", що в перекладі з російської означає штовханина. І вже тоді на ньому можна було купити все: від ексклюзивних джинсів, привезених моряками з-за кордону, до товарів широкого вжитку, яких не вистачало в магазинах.

Атмосфера на 7 км. Фото: Новини.LIVE

До початку війни тут працювало близько 10 тис. продавців, а протягом дня ринок відвідувало до 150 тис. покупців. Товар надходить сюди із різних куточків світу. Тут і зараз можна знайти все необхідне для щоденного використання, а також побутових потреб людей. Традиційно сюди приїздять покупці не лише з України, але й сусідніх держав.

Товарні ряди. Фото: Новини.LIVE

Популярні товари в період війни

З початком повномасштабної війни робота промринку не зупинялася ні на день. Втім певна частина підприємців через небезпеку обстрілів на деякий час все ж таки залишили свої робочі місця. Ті ж, хто сьогодні продовжує роботу, не лише тримають економічний фронт країни, але й всіляко допомагають українській армії в боротьбі проти агресора.

Традиційно на 7 км громадяни приїздять, аби придбати одяг та взуття. Адже різноманіття цих товарів тут вражає. Приємним бонусом є й те, що підприємці завжди намагаються реалізовувати товар, який відповідає останнім тенденціям. Тому часто тут можна зустріти покупців, які шукають ексклюзивний товар. Традиційно його основними постачальниками є Туреччина та Китай. Продавці кажуть, що кожен сезон має свою товарну особливість.

Продавчиня Тетяна. Фото: Новини.LIVE

"У нас весь асортимент товару імпортний фабричний, тому ціна відповідає якості. Вже 1,5 року ми майже 50% продажів перевели онлайн. Люди замовляють товар із різних куточків України, який надалі отримують поштою. Наразі основний асортимент цьогорічного сезону вже зі суттєвими знижками", — розповідає продавчиня Тетяна.

Влітку найбільший попит мають товари:

джинси: від 1000 грн

шорти: від 800 грн

діловий костюм: від 2500 грн

жилети (біопух): від 1400 грн

куртка (косуха): від 2000 грн

Літній одяг. Фото: Новини.LIVE

Окрім одягу, на ринку представлений і чималий вибір взуття. Причому більша частина саме українського виробництва. Середній цінник на вироби зі шкіри від 1000 грн. Це майже гуртова ціна, тому продавці намагаються до нового сезону все розпродати та представити восени нові моделі.

Олександр — підприємець. Фото: Новини.LIVE

"Попри війну і всі складнощі, ми намагаємося підтримувати свій бізнес. У нас великий вибір як чоловічого, так і жіночого взуття. Правда, через обстріли, які були весь цей тиждень, людей поменшало, але нині головна тема у всіх: якнайшвидша перемога та повернення до стабільності", — зазначає підприємець Олексій.

Ціни на взуття

Шльопанці шкіряні: 700 грн

Кросівки: від 1000 грн

Чоботи (теплі): від 1700 грн

Кеди (замша): від 1500 грн

Лофери (замша): від 1400 грн

Босожінки: від 500 грн

Мюлі: від 1000 грн

Уггі: від 2400 грн

Дезерти: від 1900 грн

Літні кросівки: від 900 грн

Взуття зі знижкою. Фото: Новини.LIVE

Дитячі товари

Особливою популярністю на промтоварному ринку 7 км користуються дитячі речі. Ця категорія товарів ніколи не втрачає своєї актуальності. Попри війну, епідемію ковіду, економічну кризу тощо, українці завжди знайдуть гроші для того, щоб придбати дітям новенький одяг, взуття та іграшки.

Олеся — продавчиня дитячого одягу. Фото: Новини.LIVE

"Нас цього року дуже радує той факт, що на ринок почали приїздити саме українські батьки, яким потрібно готувати дітей до школи. Торік нашими основними клієнтами були лише покупці із Молдови. Відповідно, продажі були невеликі. Але сьогодні асортимент продукції почав збільшуватися. Весь товар українського виробництва, а саме Одеса та Чорноморськ", — розповідає продавчиня Олеся.

Шкільна форма. Фото: Новини.LIVE

Ціни на товари для дітей

Штани: від 10 у.о.

Спідниця: від 7 у.о

Спортивний костюм: від 18 у.о.

Шкільна форма: від 13 у.о

Блузка: від 8 у.о

Дитячі речі. Фото: Новини.LIVE

Підготовка до блекауту

Минулої зими Одеса та загалом вся область найгостріше відчули на собі наслідки енергетичного терору. Через знищення та пошкодження об’єктів критичної інфраструктури, що виробляють та передають електроенергію, громадяни змушені були тривалий час обходитися без світла. На допомогу тоді прийшли прилади та обладнання, які були практично в кожній родині. Мова йде про генератори, павербанки, батарейки, ліхтарі, свічки, сірники, газові портативні плити тощо.

Олександр — реалізатор. Фото: Новини.LIVE

"З кінця весни й до середини липня у нас не було багато покупців. Зазвичай в цей період на ринок приходять заощадливі господарі, які заздалегідь готуються до зимового періоду. Але буквально два тижні тому різко зросла кількість людей, які почали купувати генератори. Зараз їх ціна у середньому коливається від 400 у.о. Також в наявності ліхтарі, сонячні батареї, павербанки", — розповідає продавець Олександр.

Одесит купує генератор. Фото: Новини.LIVE

Ціни на прилади й обладнання

Генератор: від 400 у.о

Павербанк: від 28 у.о

Ліхтарі: від 40 у.о

Інвертор напруги: 300 у.о

Газові портативні плити: від 900 грн

Світлодіодна лама: від 350 грн

Прилади та обладнання. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, що в Одесі та області вже почали реалізовувати низку проєктів енергонезалежності, які дозволять забезпечити роботу об’єктів критичної інфраструктури у періоди блекауту.

Як бачимо, попри складнощі, життя на одеському промтоварному ринку 7 км триває. Підприємці винайшли чимало способів реалізації товару, зокрема онлайн. Наразі найзаповітніше їх бажання — перемогти ворога та повноцінно відновити роботу. Адже це допоможе не лише повернути втрачені об’єми продажів, але й поступово відновити економіку країни.