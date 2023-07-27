Одесский 7 км во время войны

Промтоварный рынок 7 км. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на напряженную ситуацию в Одессе, жизнь в городе продолжается: после каждого ракетного удара люди и бизнес буквально за считанные дни приходят в себя и снова вливаются в привычный образ жизни. Ни на мгновение с начала полномасштабного вторжения не останавливается работа и на одесском промтоварном рынке 7 км. Несмотря на все сложности, предприниматели продолжают активно заказывать товар из-за границы и реализовывать его на территории Украины. За последние две недели, говорят продавцы, в некоторых отделах начало расти количество покупателей. Люди пытаются заранее произвести запас товаров, которые могут понадобиться во время возможных блэкаутов.

Чем сегодня живет один из крупнейших рынков в Европе, какие товары предлагают продавцы, а главное, по каким ценам, узнавали журналисты Новини.LIVE.

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История рынка

Рынок "Седьмой километр" — один из самых больших в восточной Европе. Расположен в Овидиопольском районе Одесской области около железнодорожной станции 7-й километр. Первые предприниматели 7 км сначала торговали возле Староконного рынка. Но после того как им не нашлось места в черте города, а это был 1989 год, одесситы начали продавать дефицитные товары прямо около кукурузного поля. В народе этот рынок тогда получил название "толчок", и уже тогда на нем можно было купить все: от эксклюзивных джинсов, привезенных моряками из-за границы, до товаров широкого потребления, которых не хватало в магазинах.

Атмосфера 7 км. Фото: Новини.LIVE

К началу войны здесь работало около 10 тысяч продавцов, а за день рынок посещало до 150 тысяч покупателей. Товар поступает сюда из разных уголков мира. Здесь и сейчас можно найти все необходимое для повседневного использования, а также бытовых нужд людей. Традиционно сюда приезжают покупатели не только из Украины, но и из соседних государств.

Товарные ряды. Фото: Новини.LIVE

Популярные товары в период войны

С началом полномасштабной войны работа промрынка не остановилась ни на день. Впрочем, определенная часть предпринимателей из-за опасности обстрелов на время все же покинули свои рабочие места. Те, кто сегодня продолжает работу, не только держат экономический фронт страны, но и всячески помогают украинской армии в борьбе против агрессора.

Традиционно на 7 км граждане приезжают, чтобы купить одежду и обувь. Ведь разнообразие этих товаров здесь поражает. Приятным бонусом является то, что предприниматели всегда пытаются реализовывать товар, который отвечает последним тенденциям. Поэтому часто здесь можно встретить покупателей, ищущих эксклюзивный товар. Традиционно его основными поставщиками являются Турция и Китай. Продавцы говорят, что каждый сезон имеет свою товарную особенность.

Продавец Татьяна. Фото: Новини.LIVE

"У нас весь ассортимент товара импортный фабричный, поэтому цена соответствует качеству. Уже 1,5 года мы почти 50% продаж перевели онлайн. Люди заказывают товар из разных уголков Украины, который в дальнейшем получают по почте. Сейчас основной ассортимент этого сезона уже с существенными скидками", — рассказывает продавец Татьяна.

Летом наибольшим спросом пользуются товары:

джинсы: от 1000 грн

шорты: от 800 грн

деловой костюм: от 2500 грн

жилеты (биопух): от 1400 грн

куртка (косуха): от 2000 грн

Летняя одежда. Фото: Новини.LIVE

Кроме одежды, на рынке представлен и большой выбор обуви. Причем преимущественно украинского производства. Средний ценник на кожаные изделия от 1000 грн. Это почти оптовая цена, поэтому продавцы пытаются к новому сезону распродать все и представить осенью новые модели.

Алексей — предприниматель. Фото: Новини.LIVE

"Несмотря на войну и все сложности, мы стараемся поддерживать свой бизнес. У нас большой выбор как мужской, так и женской обуви. Правда, из-за обстрелов, которые были всю эту неделю, людей стало меньше, но сейчас главная тема у всех: скорейшая победа и возвращение к стабильности", — отмечает предприниматель Алексей.

Цены на обувь

Шлепанцы кожаные: 700 грн

Кроссовки: от 1000 грн

Сапоги (теплые): от 1700 грн

Кеды (замша): от 1500 грн

Лоферы (замша): от 1400 грн

Босоножки: от 500 грн

Мюли: от 1000 грн

Угги: от 2400 грн

Дезерты: от 1900 грн

Летние кроссовки: от 900 грн

Обувь со скидкой. Фото: Новини.LIVE

Детские товары

Особой популярностью на промтоварном рынке 7 км пользуются детские принадлежности. Эта категория товаров никогда не теряет своей актуальности. Несмотря на войну, эпидемию ковида, экономический кризис и т.д., украинцы всегда найдут деньги для того, чтобы приобрести детям новенькую одежду, обувь и игрушки.

Олеся — продавец детской одежды. Фото: Новини.LIVE

"Нас в этом году очень радует тот факт, что на рынок начали приезжать именно украинские родители, которым нужно готовить детей в школу. В прошлом году нашими основными клиентами были только покупатели из Молдовы. Соответственно, продажи были небольшие. Но сегодня ассортимент продукции начал увеличиваться. Весь товар украинского производства, а именно Одесса и Черноморск", — рассказывает продавец Олеся.

Школьная форма. Фото: Новини.LIVE

Цены на товары для детей

Брюки: от 10 у.е.

Юбка: от 7 у.е

Спортивный костюм: от 18 у.е.

Школьная форма: от 13 у.е

Блузка: от 8 у.е

Детские товары. Фото: Новини.LIVE

Подготовка к блекауту

Прошлой зимой Одесса и вообще вся область остро ощутили на себе последствия энергетического террора. Из-за уничтожения и повреждения объектов критической инфраструктуры, производящих и передающих электроэнергию, граждане вынуждены были долгое время обходиться без света. На помощь пришли приборы и оборудование, которые были практически в каждой семье. Речь идет о генераторах, павербанках, батарейках, фонарях, свечах, спичках, газовых портативных плитах и т.д.

Александр — реализатор. Фото: Новини.LIVE

"С конца весны и до середины июля у нас не было много покупателей. Обычно в этот период на рынок приходят экономные хозяева, которые заранее готовятся к зимнему периоду. Но буквально две недели назад резко возросло количество людей, начавших покупать генераторы. Сейчас их цена в среднем колеблется от 400 у.е. Также есть фонари, солнечные батареи, павербанки", — рассказывает продавец Александр.

Одессит покупает генератор. Фото: Новини.LIVE

Цены на приборы и оборудование

Генератор: от 400 у.е.

Повербанк: от 28 у.е.

Фонари: от 40 у.е.

Инвертор напряжения: 300 у.е.

Газовые портативные плиты: от 900 грн

Светодиодная лама: от 350 грн

Приборы и оборудование. Фото: Новини.LIVE

Отметим, что в Одессе и области уже начали реализовывать ряд проектов энергонезависимости, позволяющих обеспечить работу объектов критической инфраструктуры в периоды блэкаута.

Как видим, несмотря на сложности, жизнь на одесском промтоварном рынке 7 км продолжается. Предприниматели изобрели немало способов реализации товара, в том числе онлайн. Сейчас самое заветное их желание победить врага и полноценно возобновить работу. Ведь это поможет не только вернуть утраченные объемы продаж, но постепенно восстановить экономику страны.