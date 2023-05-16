Одеський дзюдоїст — переможець Кубка Європи серед юніорів

Переможці Кубка Європи з дзюдо. Фото: Одеська міська рада

У Каунасі, Литовській Республіці, з 13 по 14 травня відбулися змагання на Кубок Європи з дзюдо серед юніорів. В них взяли участь 178 спортсменів із 16 країн Європи, включаючи й представника з Одеси.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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"У складі національної збірної команди України у змаганнях взяли участь і одесити — неодноразові призери європейських змагань, вихованці Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №4 м. Одеси Ігор Цуркан (тренер — Олег Співак) та Обласної дитячо-юнацької спортивної школи із дзюдо та регбі Ян Раскін (тренер — Леонід Раскін)", — йдеться в повідомленні.

У категорії до 81 кг Ігор Цуркан продемонстрував бездоганну техніку та переважав над своїми суперниками. На попередніх етапах Кубка Європи серед юніорів у березні та квітні цього року одесит був бронзовим призером.

Успіхи одеських спортсменів

У місті Арнсберг (Німеччина) завершився відкритий чемпіонат Німеччини з кікбоксингу WTKA. На ньому студент Одеського політехнічного університету Віталій Войнов взяв участь у складі національної збірної команди України та здобув перемогу у ваговій категорії 67 кг.

На Всеукраїнській гімназіаді з фехтування на шаблях, що відбулася у Львові з 2 по 5 травня, вихованці одеської КДЮСШ №13 стали переможцями, завоювавши чотири медалі у чотирьох видах програми. У цих змаганнях, спортсмени Одеської області отримали дві золоті та дві бронзові медалі, з яких по дві у командних та особистих турнірах.

Одеські спортсмени Ірина Маловічко та Микола Мільчев здобули 4 місце в змішаній категорії на етапі Кубка світу зі стендової стрільби, який відбувся в Каїрі. Це ще одне досягнення для майстрів стендової стрільби з Одеси на міжнародних змаганнях.