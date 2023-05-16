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Одесский дзюдоист — победитель Кубка Европы среди юниоров

16 мая 2023 19:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесский дзюдоист — победитель Кубка Европы среди юниоров
Победители Кубка Европы по дзюдо. Фото: Одесский городской совет
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Каунасе, Литовской Республике, с 13 по 14 мая состоялись соревнования на Кубок Европы по дзюдо среди юниоров. В них приняли участие 178 спортсменов из 16 стран Европы, включая представителя из Одессы.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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"В составе национальной сборной команды Украины в соревнованиях приняли участие и одесситы — неоднократные призеры европейских соревнований, воспитанники Комплексной детско-юношеской спортивной школы №4 г. Одессы Игорь Цуркан (тренер — Олег Спивак) и Областной детско-юношеской спортивной школы по дзюдо и регби Ян Раскин (тренер — Леонид Раскин)", — говорится в сообщении.

В категории до 81 кг Игорь Цуркан продемонстрировал безупречную технику и превалировал над своими соперниками. На предыдущих этапах Кубка Европы среди юниоров в марте и апреле этого года одессит был бронзовым призером.

Успехи одесских спортсменов

В городе Арнсберг (Германия) завершился открытый чемпионат Германии по кикбоксингу WTKA. На нем студент Одесского политехнического университета Виталий Войнов принял участие в составе сборной команды Украины и одержал победу в весовой категории 67 кг.

На Всеукраинской гимназиаде по фехтованию на саблях, состоявшейся во Львове со 2 по 5 мая, воспитанники одесской КДЮСШ №13 стали победителями, завоевав четыре медали в четырех видах программы. В этих соревнованиях спортсмены Одесской области получили две золотые и две бронзовые медали, из которых по две в командных и личных турнирах.

Одесские спортсмены Ирина Маловичко и Николай Мильчев получили 4 место в смешанной категории на этапе Кубка мира по стендовой стрельбе, который прошел в Каире. Это еще одно достижение для мастеров стендовой стрельбы из Одессы на международных соревнованиях.

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