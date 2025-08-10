Відео
Головна Одеса Одеський економіст відповів, на скільки Україні вистачить грошей

Одеський економіст відповів, на скільки Україні вистачить грошей

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2025 19:24
Стабільність української економіки під час війни
Люди гуляють парком. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Економіка України зараз працює в умовах війни та дефіциту бюджету, але гроші в країні є. Українці витрачають, купують авто, а міжнародна підтримка залишається стабільною. 

Про це в ексклюзивному інтерв’ю журналістам Новини.LIVE розказав економіст Едуард Каражия.

Позитивні сигнали попри виклики

Економіст зазначив, що попри війну та виклики, українська економіка тримається, хоч і з певними навантаженнями. Деякі виробництва працюють на повну — для армії та оборони, інші — сповільнилися через зниження попиту серед населення. Але є і позитивні сигнали.

"У 2024 році українці витратили на нові авто близько 110 мільярдів гривень. Це показник того, що гроші в країні є, і споживачі не сидять без діла", — пояснює економіст Едуард Каражия.

Міжнародна підтримка і надія на майбутнє

Він додає, що головна підтримка йде від міжнародних партнерів і фондів, які чітко налаштовані підтримувати Україну до кінця війни.

"Ми не повинні бути песимістами. Допомога від світу є, і бюджет країни під захистом. Незалежно від джерел доходів — чи то податки, чи допомога — Україна має достатньо ресурсів для оборони та розвитку", — підкреслює Каражия.

За його словами, ця стабільність дозволяє країні не лише виживати, а й готуватися до майбутнього після перемоги.

Нагадаємо, Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетьманцев заявив, що передумов для економічного краху РФ немає. Також ми писали, що підстав для різких змін курсу долара немає.

Одеса Одеська область Новини Одеси економіка бізнес допомога
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
