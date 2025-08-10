Стабильность украинской экономики во время войны

Одесский экономист ответил, на сколько Украине хватит денег
Экономика Украины сейчас работает в условиях войны и дефицита бюджета, но деньги в стране есть. Украинцы тратят, покупают авто, а международная поддержка остается стабильной.
Об этом в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE рассказал экономист Эдуард Каражия.
Положительные сигналы несмотря на вызовы
Экономист отметил, что несмотря на войну и вызовы, украинская экономика держится, хотя и с определенными нагрузками. Некоторые производства работают на полную — для армии и обороны, другие — замедлились из-за снижения спроса среди населения. Но есть и позитивные сигналы.
"В 2024 году украинцы потратили на новые авто около 110 миллиардов гривен. Это показатель того, что деньги в стране есть, и потребители не сидят без дела", — объясняет экономист Эдуард Каражия.
Международная поддержка и надежда на будущее
Он добавляет, что главная поддержка идет от международных партнеров и фондов, которые четко настроены поддерживать Украину до конца войны.
"Мы не должны быть пессимистами. Помощь от мира есть, и бюджет страны под защитой. Независимо от источников доходов — будь то налоги или помощь — Украина имеет достаточно ресурсов для обороны и развития", — подчеркивает Каражия.
По его словам, эта стабильность позволяет стране не только выживать, но и готовиться к будущему после победы.
Напомним, Глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев заявил, что предпосылок для экономического краха РФ нет. Также мы писали, что оснований для резких изменений курса доллара нет.
Читайте Новини.LIVE!