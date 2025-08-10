Стабильность украинской экономики во время войны

Люди гуляют по парку. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Экономика Украины сейчас работает в условиях войны и дефицита бюджета, но деньги в стране есть. Украинцы тратят, покупают авто, а международная поддержка остается стабильной.

Об этом в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE рассказал экономист Эдуард Каражия.

Читайте также:

Положительные сигналы несмотря на вызовы

Экономист отметил, что несмотря на войну и вызовы, украинская экономика держится, хотя и с определенными нагрузками. Некоторые производства работают на полную — для армии и обороны, другие — замедлились из-за снижения спроса среди населения. Но есть и позитивные сигналы.

"В 2024 году украинцы потратили на новые авто около 110 миллиардов гривен. Это показатель того, что деньги в стране есть, и потребители не сидят без дела", — объясняет экономист Эдуард Каражия.

Международная поддержка и надежда на будущее

Он добавляет, что главная поддержка идет от международных партнеров и фондов, которые четко настроены поддерживать Украину до конца войны.

"Мы не должны быть пессимистами. Помощь от мира есть, и бюджет страны под защитой. Независимо от источников доходов — будь то налоги или помощь — Украина имеет достаточно ресурсов для обороны и развития", — подчеркивает Каражия.

По его словам, эта стабильность позволяет стране не только выживать, но и готовиться к будущему после победы.

Напомним, Глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев заявил, что предпосылок для экономического краха РФ нет. Также мы писали, что оснований для резких изменений курса доллара нет.