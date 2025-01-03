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Одеський екссуддя відсудив собі захмарну пенсію — яка сума

3 січня 2025 09:23
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Одеський суддя отримуватиме майже 330 тисяч гривень пенсії
Чоловік рахує гроші. Фото: ілюстративне/Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Колишній суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду В'ячеслав Потапчук виграв справу у Пенсійного фонду. Тепер він отримуватиме майже 330 тис. грн на місяць.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з рішення Одеського окружного адміністративного суду.

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Суть справи

Судді мають право на щомісячне довічне утримання у розмірі 94% від своєї заробітної плати. Коли у січні 2024 року зарплату суддям підвищили, В'ячеслав Потапчук звернувся до Пенсійного фонду з вимогою перерахувати виплати. Отримавши відмову, він подав позов до суду й виграв справу. Відтепер він отримуватиме щомісяця 329,1 тис. грн.   

Зазначимо, що, за даними Опендатабот, середня пенсія в Одеській області становить 5,5 тис. грн.

Нагадаємо, одну з найвищих пенсій на Одещині отримує заступник міського голови Одеси Валерій Сілін — 53 тис. грн. До цієї суми входять виплати по інвалідності, за які посадовцю довелося судитися. Також ми повідомляли, що начальник Одеської ОВА Олег Кіпер виграв справу у Пенсійного фонду. Тепер йому мають перерахувати стаж і призначити пенсію за вислугу років як колишньому прокурору.

Одеса виплати пенсії судді Новини Одеси

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