Одесский судья будет получать почти 330 тысяч гривен пенсии

Одесский экс-судья отсудил себе заоблачную пенсию — какая сумма
Бывший судья Пятого апелляционного административного суда Вячеслав Потапчук выиграл дело у Пенсионного фонда. Теперь он будет получать около 330 тыс. грн в месяц.
Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из решения Одесского окружного административного суда.
Суть дела
Судьи имеют право на ежемесячное пожизненное содержание в размере 94% своей заработной платы. Когда в январе 2024 зарплату судьям повысили, Вячеслав Потапчук обратился в Пенсионный фонд с требованием перечислить выплаты. Получив отказ, он подал в суд и выиграл дело. Теперь он будет получать ежемесячно 329,1 тыс. грн.
Отметим, что, по данным Опендатабот, средняя пенсия в Одесской области составляет 5,5 тыс. грн.
Напомним, одну из самых высоких пенсий в Одесской области получает заместитель городского головы Одессы Валерий Силин — 53 тыс. грн. В эту сумму входят выплаты по инвалидности, за которые должностному лицу пришлось судиться. Также мы сообщали, что начальник Одесской ОВА Олег Кипер выиграл дело у Пенсионного фонда. Теперь ему следует перечислить стаж и назначить пенсию за выслугу лет как бывшему прокурору.
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