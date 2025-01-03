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Одесский экс-судья отсудил себе заоблачную пенсию — какая сумма

3 января 2025 09:23
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Одесский судья будет получать почти 330 тысяч гривен пенсии
Человек считает деньги. Фото: иллюстративный/Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Бывший судья Пятого апелляционного административного суда Вячеслав Потапчук выиграл дело у Пенсионного фонда. Теперь он будет получать около 330 тыс. грн в месяц.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из решения Одесского окружного административного суда.

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Суть дела

Судьи имеют право на ежемесячное пожизненное содержание в размере 94% своей заработной платы. Когда в январе 2024 зарплату судьям повысили, Вячеслав Потапчук обратился в Пенсионный фонд с требованием перечислить выплаты. Получив отказ, он подал в суд и выиграл дело. Теперь он будет получать ежемесячно 329,1 тыс. грн.

Отметим, что, по данным Опендатабот, средняя пенсия в Одесской области составляет 5,5 тыс. грн.

Напомним, одну из самых высоких пенсий в Одесской области получает заместитель городского головы Одессы Валерий Силин — 53 тыс. грн. В эту сумму входят выплаты по инвалидности, за которые должностному лицу пришлось судиться. Также мы сообщали, что начальник Одесской ОВА Олег Кипер выиграл дело у Пенсионного фонда. Теперь ему следует перечислить стаж и назначить пенсию за выслугу лет как бывшему прокурору.

Одесса выплаты пенсии судьи Новости Одессы

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