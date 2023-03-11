Одеський гуманітарний центр увійшов до Національного реєстру рекордів України

Центр працює з перших днів війни

Міський гуманітарний центр "Гостинна хата" включено до Національного реєстру рекордів України. Центр отримав нагороду за найбільшу вагу гуманітарної допомоги, виданої постраждалим від війни — 1 мільйон 80 кг.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

За майже рік діяльності центр "Гостинна хата" в Приморському районі надав допомогу майже 150 тисячам людей. Його успіх засвідчує, що спільна робота приносить великі результати.

Мер Одеси Геннадій Труханов привітав працівників центру та волонтерів, а також висловив подяку медикам та керівництву центру за їхню вагому роботу, яка буде продовжуватись і далі.

Нагадаємо, волонтери вважають, що перехід на грошову адресну допомогу буде корисним для економіки, волонтерів та отримувачів допомоги. Зараз на отримання, складування, видачу та перевезення гуманітарної допомоги витрачається велика кількість зусиль та коштів, які було б легше спрямувати безпосередньо на потреби постраждалих.

Зазначимо, у березні Гуманітарний штаб Одеської області розпочинає роздачу понад 30 тисяч продуктових наборів для місцевих мешканців та внутрішньо переміщених осіб. Допомогли зібрати пакунки World Food Programme Організації Об’єднаних Націй.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни Одеса прийняла понад 63 000 тимчасових переселенців, яким надається вся необхідна допомога. Координатор Південного субнаціонального хабу ВООЗ пані Хартіна Сугіанто окреслила основні напрямки співпраці в галузі охорони здоров'я.