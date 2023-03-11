Одеський гуманітарний центр увійшов до Національного реєстру рекордів України
Міський гуманітарний центр "Гостинна хата" включено до Національного реєстру рекордів України. Центр отримав нагороду за найбільшу вагу гуманітарної допомоги, виданої постраждалим від війни — 1 мільйон 80 кг.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
-
Очільник Черкаської ОВА розповів про успішне "полювання" на російські ракети в регіоні
-
ЗМІ розповіли, скільки потенційних екстремістів з Німеччини воюють в Україні
-
Шакіра виконала хіт про розставання з Піке на шоу Джиммі Феллона: що розповіла
-
Прикордонники показали, як ведуть запеклі бої з окупантами у промзоні Бахмута
-
Окупанти обстріляли територію Донеччини: є загиблі і поранені
-
Іран досяг угоди про купівлю винищувачів Су-35 у рф, — ЗМІ
-
Данілов вказав на проблему, яка змушує росію шукати військову допомогу за кордоном
-
Який титул Чарльз III може вручити єдиній доньці принца Вільяма та Кейт Міддлтон
-
У Раді розповіли, як позбавити росію місця у Радбезі ООН
-
Науковці знайшли спосіб діагностувати тривожність за допомогою аналізу крові
За майже рік діяльності центр "Гостинна хата" в Приморському районі надав допомогу майже 150 тисячам людей. Його успіх засвідчує, що спільна робота приносить великі результати.
Мер Одеси Геннадій Труханов привітав працівників центру та волонтерів, а також висловив подяку медикам та керівництву центру за їхню вагому роботу, яка буде продовжуватись і далі.
Нагадаємо, волонтери вважають, що перехід на грошову адресну допомогу буде корисним для економіки, волонтерів та отримувачів допомоги. Зараз на отримання, складування, видачу та перевезення гуманітарної допомоги витрачається велика кількість зусиль та коштів, які було б легше спрямувати безпосередньо на потреби постраждалих.
Зазначимо, у березні Гуманітарний штаб Одеської області розпочинає роздачу понад 30 тисяч продуктових наборів для місцевих мешканців та внутрішньо переміщених осіб. Допомогли зібрати пакунки World Food Programme Організації Об’єднаних Націй.
Нагадаємо, з початку повномасштабної війни Одеса прийняла понад 63 000 тимчасових переселенців, яким надається вся необхідна допомога. Координатор Південного субнаціонального хабу ВООЗ пані Хартіна Сугіанто окреслила основні напрямки співпраці в галузі охорони здоров'я.