Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одеський гуманітарний центр увійшов до Національного реєстру рекордів України arrow

Одеський гуманітарний центр увійшов до Національного реєстру рекордів України

11 березня 2023 18:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Центр працює з перших днів війни
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Міський гуманітарний центр "Гостинна хата" включено до Національного реєстру рекордів України. Центр отримав нагороду за найбільшу вагу гуманітарної допомоги, виданої постраждалим від війни — 1 мільйон 80 кг.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради. 

Читайте також:

За майже рік діяльності центр "Гостинна хата" в Приморському районі надав допомогу майже 150 тисячам людей. Його успіх засвідчує, що спільна робота приносить великі результати. 

Мер Одеси Геннадій Труханов привітав працівників центру та волонтерів, а також висловив подяку медикам та керівництву центру за їхню вагому роботу, яка буде продовжуватись і далі.

Нагадаємо, волонтери вважають, що перехід на грошову адресну допомогу буде корисним для економіки, волонтерів та отримувачів допомоги. Зараз на отримання, складування, видачу та перевезення гуманітарної допомоги витрачається велика кількість зусиль та коштів, які було б легше спрямувати безпосередньо на потреби постраждалих.

Зазначимо, у березні Гуманітарний штаб Одеської області розпочинає роздачу понад 30 тисяч продуктових наборів для місцевих мешканців та внутрішньо переміщених осіб. Допомогли зібрати пакунки World Food Programme Організації Об’єднаних Націй.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни Одеса прийняла понад 63 000 тимчасових переселенців, яким надається вся необхідна допомога. Координатор Південного субнаціонального хабу ВООЗ пані Хартіна Сугіанто окреслила основні напрямки співпраці в галузі охорони здоров'я.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з фото

18:21 Резніков розповів, скільки ракет випустили окупанти по Україні з початку вторгнення рф

18:21 ​​​​​​​Очільник Черкаської ОВА розповів про успішне "полювання" на російські ракети в регіоні

18:15 ЗМІ розповіли, скільки потенційних екстремістів з Німеччини воюють в Україні

Новина з відео

18:04 Шакіра виконала хіт про розставання з Піке на шоу Джиммі Феллона: що розповіла

Новина з відео

18:01 Прикордонники показали, як ведуть запеклі бої з окупантами у промзоні Бахмута

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

17:55Окупанти обстріляли територію Донеччини: є загиблі і поранені

17:43 Іран досяг угоди про купівлю винищувачів Су-35 у рф, — ЗМІ

17:38 Данілов вказав на проблему, яка змушує росію шукати військову допомогу за кордоном

Новина з фото

17:35 Який титул Чарльз III може вручити єдиній доньці принца Вільяма та Кейт Міддлтон

17:32 У Раді розповіли, як позбавити росію місця у Радбезі ООН

Новина з відео

18:04 Шакіра виконала хіт про розставання з Піке на шоу Джиммі Феллона: що розповіла

Новина з відео

18:01 Прикордонники показали, як ведуть запеклі бої з окупантами у промзоні Бахмута

Новина з відео

16:17 Монатік показав, як перезаписує російськомовні хіти українською: шанувальники відреагували

Новина з відео

16:09 У москві загорівся офіс пропагандистського телеканалу "Спас"

Новина з відео

15:22 Антипремія "Золота малина" оголосила переможців, серед яких є суперзірки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

15:16 У мерії Маріуполя розповіли про "приліт" по об'єктах окупантів: близько 20 загиблих

Новина з відео

15:10 Військові прокоментували "дикі танці" заступника начальника центру комплектування на Одещині

Новина з відео

14:40 Ворожий ракетоносій зайшов у пункт базування, — Гуменюк

Новина з відео

14:36 "Роблю політичний камінг-аут": Пригожин заявив, що хоче балотуватися в президенти України

Новина з відео

14:35 Медведчук "сплив" на росТБ з розповідями про своє затримання СБУ

07:39 "Я знімаю їх так, щоб не говорили, що це недолік": львівська фотографка про поранених військових

06:00Історія уельського журналіста, який 90 років тому викрив Голодомор в Україні

Новина з фото

22:40Грузія: проросійська влада vs прозахідні громадяни

Новина з відео

19:39Зірки відстоюють можливість виїзду за кордон: заяви українських селебрітіс

Ексклюзив

19:26Залужний та Буданов на колінах провели в останню путь загиблого героя України Да Вінчі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

17:32"Рука допомоги": як держава перетворює малозабезпечених безробітних на бізнесменів

Ексклюзив

17:00Екологічна катастрофа: коли зникне Куяльницький лиман

Новина з фото

09:50 Чаку Норрісу — 83: чим займається одіозний актор, який підтримує Дональда Трампа

Ексклюзив

07:40Надмірна цікавість стає вбивчою на війні: історія бойового медика, якого врятував компот

07:23Ціни на продукти знову вдарять по кишені: які товари подорожчають у 2023-му

Актуальне по темі

None 11 Березень 18:21

Резніков розповів, скільки ракет випустили окупанти по Україні з початку вторгнення рф

None 11 Березень 18:15

ЗМІ розповіли, скільки потенційних екстремістів з Німеччини воюють в Україні

None 11 Березень 18:03

Шакіра виконала хіт про розставання з Піке на шоу Джиммі Феллона: що розповіла

None 11 Березень 18:01

Прикордонники показали, як ведуть запеклі бої з окупантами у промзоні Бахмута

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB