Одесский гуманитарный центр вошел в Национальный реестр рекордов Украины
Городской гуманитарный центр "Гостиная хата" включен в Национальный реестр рекордов Украины. Центр получил награду за наибольший вес гуманитарной помощи, выданной пострадавшим от войны — 1 миллион 80 кг.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
-
Резников рассказал, сколько ракет выпустили оккупанты по Украине с начала вторжения рф
-
Руководитель Черкасской ОВА рассказал об успешной "охоте" на российские ракеты в регионе
-
СМИ рассказали, сколько потенциальных экстремистов из Германии воюют в Украине
-
Шакира исполнила хит о расставании с Пике на шоу Джимми Феллона: что рассказала
-
Пограничники показали, как ведут ожесточенные бои с оккупантами в промзоне Бахмута
-
Оккупанты обстреляли территорию Донецкой области: есть погибшие и раненые
-
Иран достиг соглашения о покупке истребителей Су-35 у рф, — СМИ
-
Данилов указал на проблему, которая заставляет россию искать военную помощь за границей
-
Какой титул Чарльз III может вручить единственной дочери принца Уильяма и Кейт Миддлтон
-
В Раде рассказали, как лишить россию места в Совбезе ООН
За почти год деятельности центр "Гостиная хата" в Приморском районе оказал помощь почти 150 тысяч человек. Его успех свидетельствует, что совместная работа приносит большие результаты.
Мэр Одессы Геннадий Труханов поздравил работников центра и волонтеров, а также выразил благодарность медикам и руководству центра за их весомую работу, которая будет продолжаться и дальше.
Напомним, волонтеры считают, что переход на денежную адресную помощь будет полезен экономике, волонтерам и получателям помощи. Сейчас на получение, складирование, выдачу и перевозку гуманитарной помощи уходит большое количество усилий и средств, которые было бы легче направить непосредственно на нужды пострадавших.
Отметим, что в марте Гуманитарный штаб Одесской области начинает раздачу более 30 тысяч продуктовых наборов для местных жителей и внутренне перемещенных лиц. Помогли собрать пакеты World Food Programme Организации Объединенных Наций.
Напомним, с начала полномасштабной войны Одесса приняла более 63 000 временных переселенцев, которым оказывается вся необходимая помощь. Координатор Южного субнационального хаба ВОЗ госпожа Хартина Сугианто очертила основные направления сотрудничества в области здравоохранения.