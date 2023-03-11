Одесский гуманитарный центр вошел в Национальный реестр рекордов Украины

Центр работает с первых дней войны

Городской гуманитарный центр "Гостиная хата" включен в Национальный реестр рекордов Украины. Центр получил награду за наибольший вес гуманитарной помощи, выданной пострадавшим от войны — 1 миллион 80 кг.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

За почти год деятельности центр "Гостиная хата" в Приморском районе оказал помощь почти 150 тысяч человек. Его успех свидетельствует, что совместная работа приносит большие результаты.

Мэр Одессы Геннадий Труханов поздравил работников центра и волонтеров, а также выразил благодарность медикам и руководству центра за их весомую работу, которая будет продолжаться и дальше.

Напомним, волонтеры считают, что переход на денежную адресную помощь будет полезен экономике, волонтерам и получателям помощи. Сейчас на получение, складирование, выдачу и перевозку гуманитарной помощи уходит большое количество усилий и средств, которые было бы легче направить непосредственно на нужды пострадавших.

Отметим, что в марте Гуманитарный штаб Одесской области начинает раздачу более 30 тысяч продуктовых наборов для местных жителей и внутренне перемещенных лиц. Помогли собрать пакеты World Food Programme Организации Объединенных Наций.

Напомним, с начала полномасштабной войны Одесса приняла более 63 000 временных переселенцев, которым оказывается вся необходимая помощь. Координатор Южного субнационального хаба ВОЗ госпожа Хартина Сугианто очертила основные направления сотрудничества в области здравоохранения.