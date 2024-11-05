Річниця обстрілу художнього музею в Одесі — як це було

Пошкоджена будівля Одеського художнього музею. Фото: архівне/Новини.LIVE

Сьогодні минає рік з масованого удару російськими ракетами і дронами по Одесі. Ворог влучив по середмістю, постраждали житлові будинки та Одеський художній музей. Заклад зазнав атаки напередодні свого дня народження.

Журналісти Новини.LIVE вирішили нагадати хроніку подій.

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Ввечері 5 листопада росіяни завдали ракетного удару по історичному центру Одеси. Вісім людей отримали поранення, п'ятьох з них доставили до лікарень. Вибухова хвиля пошкодила двадцять житлових будинків. У деяких з них повибивало вікна та двері, подекуди відвалилися частини стель. Постраждали шість історичних об'єктів, зокрема, будівля Одеського художнього музею.

Що пошкоджено в музеї

На щастя, основний фонд музею перебував у безпечному місці від початку повномасштабного вторгнення. Водночас у день ракетної атаки у закладі експонувалися п'ять тимчасових експозицій. Постраждали огорожа й фасад, вибило деякі шибки і скло. Частина картин і експонатів виявилися пошкодженими.

Зазначимо, що на наступний день у музеї готувалися заходи на честь його річниці.

"124 роки, як будівля стала офіційно музеєм, є культурною спадщиною. І ми вдячні, що не відбулося значних пошкоджень, саме руйнацій будівлі. Все інше відбудуємо. Зараз будуть першочергові дії щодо консервації будівлі. Якщо ми будемо казати про більш глибокі дії щодо реставрації, то це буде відбуватися після перемоги", — розповіла в.о. директора музею Катерина Кулай.

Робота продовжилася

Одеський художній музей відновив роботу вже 15 грудня. Сьогодні він продовжує приймати відвідувачів. Зокрема, на свій день народження, 6 листопада ОХМ оголосив безкоштовний вхід. У програмі:

12:00 — екскурсія в грот (150/75₴);

13:00 — екскурсія виставкою "Люда Ястреб. Живопис і графіка" (вхід за донат);

14:00 — екскурсія в грот (150/75₴);

15:00 — екскурсія в грот (150/75₴);

16:00 — екскурсія виставкою "Люда Ястреб. Живопис і графіка" (вхід за донат);

18:00 — оглядова екскурсія всіма виставками (вхід за донат).

Нагадаємо, також ми повідомляли про те, що росіяни знищили історичну пам'ятку у Запорізькій області. Також у Мінкульті розповіли, скільки музейних експонатів були евакуйовані або зникли через війну.