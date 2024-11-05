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Одесский художественный музей под обстрелом — годовщина атаки

5 ноября 2024 11:11
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Годовщина обстрела художественного музея в Одессе — как это было
Поврежден здание Одесского художественного музея. Фото: архивное/Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Сегодня исполняется год с массированного удара российскими ракетами и дронами по Одессе. Враг попал по центру, пострадали жилые дома и Одесский художественный музей. Заведение подверглось атаке накануне своего дня рождения.

Журналисты Новини.LIVE решили напомнить о хронике событий.

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Вечером 5 ноября россияне нанесли ракетный удар по историческому центру Одессы. Восемь человек получили ранения, пять из них были доставлены в больницы. Взрывная волна повредила двадцать жилых домов. В некоторых из них выбило окна и двери, кое-где отвалились части потолков. Пострадали шесть исторических объектов, в частности здание Одесского художественного музея.

Что повреждено в музее

К счастью, основной фонд музея находился в безопасном месте с самого начала полномасштабного вторжения. В то же время в день ракетной атаки в заведении экспонировались пять временных экспозиций. Пострадали ограда и фасад, выбило некоторые стекла и стекла. Часть картин и экспонатов оказались поврежденными.

Отметим, что на следующий день в музее готовились мероприятия в честь его годовщины.

"124 года, как здание стало официально музеем, является культурным наследием. И мы благодарны, что не произошло значительных повреждений, именно разрушений здания. Все остальное отстроим. Сейчас будут первоочередные действия по консервации здания. Если мы будем говорить о более глубоких действиях по реставрации, то это будет происходить после победы", — рассказала и.о. директора музея Екатерина Кулай.

Работа продолжилась

Одесский художественный музей возобновил работу уже 15 декабря. Сегодня он продолжает принимать посетителей. В частности, на свой день рождения 6 ноября ОХМ объявил бесплатный вход. В программе:

12:00 — экскурсия в грот (150/75₴);
13:00 — экскурсия по выставке "Люда Ястреб. Живопись и графика" (вход за донат);
14:00 — экскурсия в грот (150/75₴);
15:00 — экскурсия в грот (150/75₴);
16:00 — экскурсия по выставке "Люда Ястреб. Живопись и графика" (вход за донат);
18:00 — обзорная экскурсия по всем выставкам (вход за донат).

Напомним, также мы сообщали, что россияне уничтожили исторический памятник в Запорожской области. Также в Минкульте рассказали, сколько музейных экспонатов были эвакуированы или исчезли из-за войны.

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