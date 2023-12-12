Одеський художній музей відновить роботу — який графік

Одеський художній музей. Фото: Новини.LIVE

15 грудня знову відновить роботу Одеський художній музей. Історичний будинок не працював після ракетної атаки на місто 5 листопада.

Про це на своїй сторінці в Instagram повідомив Одеський національний художній музей.

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"Ми нарешті відновлюємо нашу роботу після влучання російської ракети біля музею. Дуже скучили, тож чекаємо на вас вже у цю п’ятницю о 12:00", — йдеться у повідомленні.

Крім того, музей опублікував графік екскурсій, з якими можна ознайомитися за посиланням.

Що відомо про атаку 5 листопада

У ніч проти 6 листопада російські терористи завдали удару по історичному центру Одеси. Унаслідок ракетної атаки постраждала будівля художнього музею, а в багатьох житлових будинках вибуховою хвилею повибивало вікна та двері, у деяких містян навіть відвалилися шматки стель.

Також Міжнародна організація ЮНЕСКО відреагувала на навмисне руйнування української культури. Зокрема, вони рішуче засудили ракетний удар, під час якого було пошкоджено Одеський художній музей.

Додамо, внаслідок нічної атаки та влучання у дорогу в середмісті Одеси не працювала частина громадського транспорту. Йдеться про трамваї, які курсували вулицею Софіївською.