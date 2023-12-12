Одесский художественный музей возобновит работу — какой график

Одесский художественный музей. Фото: Новини.LIVE

15 декабря снова возобновит работу Одесский художественный музей. Историческое здание не работал после ракетной атаки на город 5 ноября.

Об этом на своей странице в Instagram сообщил Одесский национальный художественный музей.

Читайте также:

"Мы наконец-то возобновляем нашу работу после попадания российской ракеты возле музея. Очень соскучились, поэтому ждем вас уже в эту пятницу в 12:00", — говорится в сообщении.

Кроме того, музей опубликовал график экскурсий, с которыми можно ознакомиться по ссылке.

Что известно об атаке 5 ноября

В ночь на 6 ноября российские террористы нанесли удар по историческому центру Одессы. В результате ракетной атаки пострадало здание художественного музея, а во многих жилых домах взрывной волной выбило окна и двери, у некоторых горожан даже отвалились куски потолков.

Также Международная организация ЮНЕСКО отреагировала на умышленное разрушение украинской культуры. В частности, они решительно осудили ракетный удар, во время которого был поврежден Одесский художественный музей.

Добавим, в результате ночной атаки и попадания в дорогу в центре Одессы не работала часть общественного транспорта. Речь идет о трамваях, курсировавших по улице Софиевской.