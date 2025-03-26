Король контрабанди Вадим Альперін програв в ЄСПЛ

Вадим Альперін. Фото: Українська правда

Вадим Альперін, якого президент Зеленський назвав "королем контрабанди", остаточно програв Україні у Європейському суді з прав людини. ЄСПЛ не задовільнив жодної його скарги.

Про це йдеться в рішенні Європейського суду з прав людини.

Читайте також:

Скарга до ЄСПЛ

Скаргу до ЄСПЛ Вадим Альперін подав щодо розслідування НАБУ за справою про контрабанду, корупцію та зловживання службовим становищем. У листопаді 2019 Вадима Альперіна затримали за підозрою у створенні злочинної організації за участю посадових осіб митниці для імпорту споживчих товарів, а також їх розмитнення за заниженими цінами.

У своїй заяві до ЄСПЛ заявник скаржився:

У відсутність достатнього обґрунтування в ухвалі про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також встановлення надмірної суми застави (70 001 240 грн.);

у зв’язку із публікацією поста Президента України у соціальній мережі Фейсбук, в якому заявника було названо "одним із хрещених батьків контрабанди";

у зв’язку зі зверненням в дохід держави частини його застави (35 000 620 грн) через порушення процесуальних обов’язків;

на те, що порушення його прав переслідували головним чином популістські цілі. А саме з метою демонстрації дій органів влади щодо боротьби з корупцією та організованою злочинністю за прямої ініціативи Президента України.

Рішення ЄСПЛ

ЄСПЛ у відповідь на звернення Вадима Альперіна встановив відсутність порушень у рішеннях українських судів. Крім того, додали, що державні органи вказали достатні підстави вважати, що заявник міг переховуватись від слідства. Нагадали й про те, що фігурант підозрювався у причетності до контрабанди у великих розмірах, корупції та зловживанні владою. ЄСПЛ не мав сумнівів щодо законності визначення розміру застави. У цьому звʼязку, ВАКС дійсно оцінив спроможність заявника сплатити необхідну суму, запропоновану НАБУ, і надав обґрунтування свого рішення. У підсумку усі скарги заявника були відхилені як неприйнятні.

Хто такий Вадим Альперін

Вадим Альперін фігурує у справі про ввезення до України товарів за зниженою митною вартістю та підробленими документами. Через це держава недоотримала майже 64 млн гривень. У листопаді 2019 року бізнесмена затримали співробітники НАБУ, згодом він вийшов під заставу у 70 млн гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про зняття арешту з фабрики Вадима Альперіна. А також про вирок нардепу з Одеси.