Король контрабанды Вадим Альперин проиграл в ЕСПЧ

Вадим Альперин. Фото: Украинская правда

Вадим Альперин, которого президент Зеленский назвал "королем контрабанды", окончательно проиграл Украине в Европейском суде по правам человека. ЕСПЧ не удовлетворил ни одной его жалобы.

Об этом говорится в решении Европейского суда по правам человека.

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Жалоба в ЕСПЧ

Жалобу в ЕСПЧ Вадим Альперин подал по расследованию НАБУ по делу о контрабанде, коррупции и злоупотреблении служебным положением. В ноябре 2019 Вадима Альперина задержали по подозрению в создании преступной организации с участием должностных лиц таможни для импорта потребительских товаров, а также их растаможки по заниженным ценам.

В своем заявлении в ЕСПЧ заявитель жаловался:

На отсутствие достаточного обоснования в постановлении о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей, а также установление чрезмерной суммы залога (70 001 240 грн.);

в связи с публикацией поста Президента Украины в социальной сети Фейсбук, в котором заявитель был назван "одним из крестных отцов контрабанды";

в связи с обращением в доход государства части его залога (35 000 620 грн) из-за нарушения процессуальных обязанностей;

на то, что нарушение его прав преследовали главным образом популистские цели. А именно с целью демонстрации действий органов власти по борьбе с коррупцией и организованной преступностью по прямой инициативе Президента Украины.

Решение ЕСПЧ

ЕСПЧ в ответ на обращение Вадима Альперина установил отсутствие нарушений в решениях украинских судов. Кроме того, добавили, что государственные органы указали достаточные основания полагать, что заявитель мог скрываться от следствия. Напомнили и о том, что фигурант подозревался в причастности к контрабанде в крупных размерах, коррупции и злоупотреблении властью. ЕСПЧ не сомневался в законности определения размера залога. В этой связи, ВАКС действительно оценил способность заявителя оплатить необходимую сумму, предложенную НАБУ, и предоставил обоснование своего решения. В итоге все жалобы заявителя были отклонены как неприемлемые.

Кто такой Вадим Альперин

Вадим Альперин фигурирует в деле о ввозе в Украину товаров по сниженной таможенной стоимости и поддельным документам. Из-за этого государство недополучило почти 64 млн гривен. В ноябре 2019 года бизнесмена задержали сотрудники НАБУ, впоследствии он вышел под залог в 70 млн гривен.

Напомним, недавно мы писали о снятии ареста с фабрики Вадима Альперина. А также о приговоре нардепу из Одессы.