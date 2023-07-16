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Молдова може повернути у власність однойменний санаторій в Одесі

16 липня 2023 16:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеський санаторій може повернутись у держвласність
Будівля санаторію "Молдова". Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Одеський санаторій "Молдова" може повернутися у власність сусідньої країни попри попередні рішення у 2019. Суд відправив справу на новий розгляд.

Про це повідомляють молдавські ЗМІ. 

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Справа санаторію

Республіка Молдова програла у першій та другій інстанціях справу про одеський санаторій. Раніше молдавські ЗМІ провели розслідування, під час якого показали, що санаторій "Молдова" та будівля консульства в Одесі, розташована поблизу, потрапили в поле зору груп інтересів з Республіки Молдова та України, які прагнули отримати контроль над цією державною власністю мільйонної вартості.

Зазначимо, що у першій та другій інстанціях справу про одеський санаторій країна програла. Проте повторну справу вже відправили до суду.

Повернули державі

Нагадаємо, за позовом Одеської обласної прокуратури суд повернув у державну власність майно об’єднання санаторно-курортних закладів на курорті "Куяльник". Його загальна вартість близько 1 млрд гривень.

Також у Верховному Суді доведено незаконність вибуття з державної власності майна санаторію ім. Чувиріна, що на Французькому бульварі. Його загальна вартість понад 192 млн гривень.

Ще суд повернув у державну власність приміщення Одеської обласної філармонії. Підставою позову стала систематична несплата заборгованості за охоронним договором на орендне користування пам’яткою культурної спадщини.

 

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