Одеський санаторій може повернутись у держвласність

Молдова може повернути у власність однойменний санаторій в Одесі
Одеський санаторій "Молдова" може повернутися у власність сусідньої країни попри попередні рішення у 2019. Суд відправив справу на новий розгляд.
Про це повідомляють молдавські ЗМІ.
Агентство публічної власності найняло адвоката, який разом з їх представниками, зробив низку процесуальних дій і досяг перегляду кримінальної справи.
Справа санаторію
Республіка Молдова програла у першій та другій інстанціях справу про одеський санаторій. Раніше молдавські ЗМІ провели розслідування, під час якого показали, що санаторій "Молдова" та будівля консульства в Одесі, розташована поблизу, потрапили в поле зору груп інтересів з Республіки Молдова та України, які прагнули отримати контроль над цією державною власністю мільйонної вартості.
Зазначимо, що у першій та другій інстанціях справу про одеський санаторій країна програла. Проте повторну справу вже відправили до суду.
Повернули державі
Нагадаємо, за позовом Одеської обласної прокуратури суд повернув у державну власність майно об’єднання санаторно-курортних закладів на курорті "Куяльник". Його загальна вартість близько 1 млрд гривень.
Також у Верховному Суді доведено незаконність вибуття з державної власності майна санаторію ім. Чувиріна, що на Французькому бульварі. Його загальна вартість понад 192 млн гривень.
Ще суд повернув у державну власність приміщення Одеської обласної філармонії. Підставою позову стала систематична несплата заборгованості за охоронним договором на орендне користування пам’яткою культурної спадщини.