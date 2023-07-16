Одесский санаторий может вернуться в госсобственность

Здание санатория "Молдова". Фото: google.com

Одесский санаторий "Молдова" может вернуться в собственность соседней страны, несмотря на предыдущие решения в 2019. Суд отправил дело на новое рассмотрение.

Об этом сообщают молдавские СМИ.

Читайте также:

Агентство публичной собственности наняло адвоката, который вместе с их представителями, совершил ряд процессуальных действий и достиг пересмотра уголовного дела.

Дело санатория

Республика Молдова проиграла в первой и второй инстанциях дело об одесском санатории. Ранее молдавские СМИ провели расследование, в ходе которого показали, что санаторий "Молдова" и здание консульства в Одессе, расположенное поблизости, попали в поле зрения групп интересов из Республики Молдова и Украины, стремившихся получить контроль над этой государственной собственностью миллионной стоимости.

Отметим, что в первой и второй инстанциях дело об одесском санатории страна проиграла. Однако повторное дело уже отправили в суд.

Вернули государству

Напомним, по иску Одесской областной прокуратуры суд вернул в государственную собственность имущество объединения санаторно-курортных заведений на курорте "Куяльник". Его общая стоимость около 1 млрд. гривен.

Также в Верховном Суде доказана незаконность выбытия из государственной собственности имущества санатория им. Чувырина на Французском бульваре. Его общая стоимость более 192 млн. гривен.

Еще суд вернул в государственную собственность помещение Одесской областной филармонии. Основанием иска стала систематическая неуплата задолженности по охранному договору на арендное пользование памятником культурного наследия.