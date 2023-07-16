Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Молдова может вернуть в собственность одноименный санаторий в Одессе arrow

Молдова может вернуть в собственность одноименный санаторий в Одессе

16 июля 2023 16:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесский санаторий может вернуться в госсобственность
Здание санатория "Молдова". Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Одесский санаторий "Молдова" может вернуться в собственность соседней страны, несмотря на предыдущие решения в 2019. Суд отправил дело на новое рассмотрение.

Об этом сообщают молдавские СМИ.

Читайте также:

Агентство публичной собственности наняло адвоката, который вместе с их представителями, совершил ряд процессуальных действий и достиг пересмотра уголовного дела.

Дело санатория

Республика Молдова проиграла в первой и второй инстанциях дело об одесском санатории. Ранее молдавские СМИ провели расследование, в ходе которого показали, что санаторий "Молдова" и здание консульства в Одессе, расположенное поблизости, попали в поле зрения групп интересов из Республики Молдова и Украины, стремившихся получить контроль над этой государственной собственностью миллионной стоимости.

Отметим, что в первой и второй инстанциях дело об одесском санатории страна проиграла. Однако повторное дело уже отправили в суд.

Вернули государству

Напомним, по иску Одесской областной прокуратуры суд вернул в государственную собственность имущество объединения санаторно-курортных заведений на курорте "Куяльник". Его общая стоимость около 1 млрд. гривен.

Также в Верховном Суде доказана незаконность выбытия из государственной собственности имущества санатория им. Чувырина на Французском бульваре. Его общая стоимость более 192 млн. гривен.

Еще суд вернул в государственную собственность помещение Одесской областной филармонии. Основанием иска стала систематическая неуплата задолженности по охранному договору на арендное пользование памятником культурного наследия.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Фонд MK Foundation передал пограничникам минивэны и машины скорой помощи

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз