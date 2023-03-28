Одеський скелелаз встановив новий рекорд України

Одеські спортсмени продовжують підкорювати п'єдестал

З 24 по 29 березня 2023 року у Києві проходить Чемпіонат України зі скелелазіння. Там 157 спортсменів, серед яких 63 жінки та 94 чоловіки, змагалися в дисциплінах швидкість, болдерінг та трудність.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Одесу на змаганнях представляють вихованці Комунального закладу спеціалізованої позашкільної освіти "Дитячо-юнацька спортивна школа №12". Григорій Ільчишин здобув золоту медаль та встановив новий національний рекорд у дисципліні "швидкість", подолавши п’ятнадцятиметрову трасу за 5,48 секунди.

Костянтин Павленко, також випускник ДЮСШ №12 та нині спортсмен Одеської обласної школи вищої спортивної майстерності "Олімпієць", посів третє місце у цій же дисципліні.

Спортсменів до змагань підготували тренери-викладачі Любов Зимова та Віктор Ремнєв.

Успіхи одеських спортсменів

Вихованці спортивної школи "Крижинка" з Одеси стали переможцями чемпіонатів України з фігурного катання серед молоді. Вони здобули чотири медалі — три золоті та одну срібну на змаганнях, які відбулися в Богуславі.

Також у Таллінні відбувся чемпіонат Європи з фехтування. Змагалися кадети і юніори. Одеські спортсмени увійшли до топ-10 найсильніших.

Також спортсмени з Одеської області завоювали чотири медалі на двох чемпіонатах України з легкої атлетики. Змагання відбувались у Києві з 17 по 19 лютого.