Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одеський скелелаз встановив новий рекорд України arrow

Одеський скелелаз встановив новий рекорд України

28 березня 2023 19:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одеські спортсмени продовжують підкорювати п'єдестал
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

З 24 по 29 березня 2023 року у Києві проходить Чемпіонат України зі скелелазіння. Там 157 спортсменів, серед яких 63 жінки та 94 чоловіки, змагалися в дисциплінах швидкість, болдерінг та трудність.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Одесу на змаганнях представляють вихованці Комунального закладу спеціалізованої позашкільної освіти "Дитячо-юнацька спортивна школа №12". Григорій Ільчишин здобув золоту медаль та встановив новий національний рекорд у дисципліні "швидкість", подолавши п’ятнадцятиметрову трасу за 5,48 секунди.

Костянтин Павленко, також випускник ДЮСШ №12 та нині спортсмен Одеської обласної школи вищої спортивної майстерності "Олімпієць", посів третє місце у цій же дисципліні.

Спортсменів до змагань підготували тренери-викладачі Любов Зимова та Віктор Ремнєв. 

Успіхи одеських спортсменів

Вихованці спортивної школи "Крижинка" з Одеси стали переможцями чемпіонатів України з фігурного катання серед молоді. Вони здобули чотири медалі — три золоті та одну срібну на змаганнях, які відбулися в Богуславі.

Також у Таллінні відбувся чемпіонат Європи з фехтування. Змагалися кадети і юніори. Одеські спортсмени увійшли до топ-10 найсильніших.

Також спортсмени з Одеської області завоювали чотири медалі на двох чемпіонатах України з легкої атлетики. Змагання відбувались у Києві з 17 по 19 лютого.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

19:25 ВСУ знову завдали п'ять ударів по об'єктах окупантів, — Генштаб ЗСУ

19:17 Львівський суд виніс вирок педофілу за розбещення дівчинки в шкільному туалеті

19:17 Володимир Зеленський зустрівся з головою МАГАТЕ: що обговорили

19:15 Рецепт весняного пирога із зеленню: ідеально смачно та швидко

19:13 Впродовж доби окупанти завдали понад 20 ударів: які наслідки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

19:05 Як створити презентацію за допомогою ChatGPT: перевірені лайфхаки

19:00 "Заякорись в Одесі": в місті пройде ярмарок вакансій

Новина з фото

18:59 "Євробачення-2023" оприлюднило культурні проєкти на конкурсі: Джамала та українські солов'ї

18:59 Литва у 2023 році закупить зброю на понад 750 млн євро

18:55 Кулеба описав мирний план України: подробиці

Новина з відео

17:42 Гурт KAZKA повідомив, коли прибере літеру Z з назви: до чого тут Зеленський

Новина з відео

17:00 Затонув румунський човен: одеські прикордонники врятували людину

Новина з відео

14:54 Зеленський вручив Охтирці відзнаку міста-героя

Новина з відео

14:40В Одесі дерево впало на жінку: в якому стані постраждала

Новина з відео

14:40 Анатолій Анатоліч з дружиною зворушливо привітали молодшу доньку з днем народження

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

14:14 Відео, де чоловік в українській формі стріляє по авто жінки з дитиною, є фейком рф, — ГУР

Новина з відео

13:55 Ведуча програми "Аферисти в сітях" поіронізувала стосовно своєї фігури: реакція соцмереж

Новина з відео

13:05 Рятувальники ліквідували пожежу на полях зрошення в Одесі

Новина з відео

13:01 Настя Каменських потребує термінового лікування: співачка записала відео

Ексклюзив

12:35Екологічний та сучасний: в Одесі презентували макет ЕХРО-2030

Ексклюзив

18:42Розкачування човна: чи вдасться рф відкрити "другий фронт"

17:10Ізраїльський майдан: перша перемога громадянського суспільства

Ексклюзив

16:30Скорочене меню, черги та зростання цін: в Одесі відкрили McDonald's

Ексклюзив

12:35Екологічний та сучасний: в Одесі презентували макет ЕХРО-2030

Ексклюзив

10:02Ядерні плани путіна: чи зупинять росію Радбез ООН та заяви Китаю

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

06:45Від фріка до оскароносної зірки в сукні: як змінилась Леді Гага за 37 років

Ексклюзив

06:10Ірпінь починає масштабну відбудову міста через рік після деокупації: великий репортаж

21:13Українців закликають скаржитись на завищену вартість деяких продуктів у магазинах

Новина з фото

20:05Як змінилися учасники бойз-бенду Backstreet Boys за 30 років

Ексклюзив

19:41Кадрове кровопускання: яка доля спіткає Кабмін під час війни

Актуальне по темі

None 28 Березень 19:24

ВСУ знову завдали п'ять ударів по об'єктах окупантів, — Генштаб ЗСУ

None 28 Березень 19:32

Львівський суд виніс вирок педофілу за розбещення дівчинки в шкільному туалеті

None 28 Березень 19:17

Володимир Зеленський зустрівся з головою МАГАТЕ: що обговорили

None 28 Березень 18:49

Рецепт весняного пирога із зеленню: ідеально смачно та швидко

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB