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Одесский скалолаз установил новый рекорд Украины

28 марта 2023 19:30
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Анна Мурадова
Редактор
Одесские спортсмены продолжают покорять пьедестал
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

С 24 по 29 марта 2023 года в Киеве проходит Чемпионат Украины по скалолазанию. Там 157 спортсменов, среди которых 63 женщины и 94 мужчины, соревновались в дисциплинах быстроты, болдеринга и трудности.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Одессу на соревнованиях представляют воспитанники Коммунального заведения специализированного внешкольного образования "Детско-юношеская спортивная школа №12". Григорий Ильчишин завоевал золотую медаль и установил новый национальный рекорд в дисциплине "скорость", преодолев пятнадцатиметровую трассу за 5,48 секунды.

Константин Павленко, также выпускник ДЮСШ №12 и ныне спортсмен Одесской областной школы высшего спортивного мастерства "Олимпиец", занял третье место по этой же дисциплине.

Спортсменов к соревнованиям подготовили тренеры-преподаватели Любовь Зимова и Виктор Ремнев.

Успехи одесских спортсменов

Воспитанники спортивной школы "Льдинка" из Одессы стали победителями чемпионатов Украины по фигурному катанию среди молодежи. Они завоевали четыре медали — три золотых и одну серебряную на соревнованиях, которые состоялись в Богуславе.

Также в Таллинне состоялся чемпионат Европы по фехтованию. Соревновались кадеты и юниоры. Одесские спортсмены вошли в топ-10 сильнейших.

Также спортсмены из Одесской области завоевали четыре медали на двух чемпионатах Украины по легкой атлетике. Соревнования проходили в Киеве с 17 по 19 февраля.

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