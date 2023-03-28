Одесский скалолаз установил новый рекорд Украины

Одесские спортсмены продолжают покорять пьедестал

С 24 по 29 марта 2023 года в Киеве проходит Чемпионат Украины по скалолазанию. Там 157 спортсменов, среди которых 63 женщины и 94 мужчины, соревновались в дисциплинах быстроты, болдеринга и трудности.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Одессу на соревнованиях представляют воспитанники Коммунального заведения специализированного внешкольного образования "Детско-юношеская спортивная школа №12". Григорий Ильчишин завоевал золотую медаль и установил новый национальный рекорд в дисциплине "скорость", преодолев пятнадцатиметровую трассу за 5,48 секунды.

Константин Павленко, также выпускник ДЮСШ №12 и ныне спортсмен Одесской областной школы высшего спортивного мастерства "Олимпиец", занял третье место по этой же дисциплине.

Спортсменов к соревнованиям подготовили тренеры-преподаватели Любовь Зимова и Виктор Ремнев.

Успехи одесских спортсменов

Воспитанники спортивной школы "Льдинка" из Одессы стали победителями чемпионатов Украины по фигурному катанию среди молодежи. Они завоевали четыре медали — три золотых и одну серебряную на соревнованиях, которые состоялись в Богуславе.

Также в Таллинне состоялся чемпионат Европы по фехтованию. Соревновались кадеты и юниоры. Одесские спортсмены вошли в топ-10 сильнейших.

Также спортсмены из Одесской области завоевали четыре медали на двух чемпионатах Украины по легкой атлетике. Соревнования проходили в Киеве с 17 по 19 февраля.