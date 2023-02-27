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Одеський спортсмен став переможцем престижного міжнародного турніру

27 лютого 2023 18:25
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одеський спортсмен став переможцем престижного міжнародного турніру
Боротьба за перемогу була складною
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одеський борець вільного стилю Василь Михайлов став переможцем рейтингового турніру "Ібрагім Мустафа". Змагання проходили з 24-26 лютого в єгипетській Александрії.

Про це повідомляє НОК в Одеській області. 

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27-річний Василь Михайлов у фіналі категорії "до 86 кг" в напруженій боротьбі переміг американця Західа Валенсію – 8:6. Перемогу Василю приніс прийом, проведений за 35 секунди до закінчення сутички. Суддя його оцінив у два бали. Відзначимо, що перша трихвилинка завершилася з рахунком 6:6.

спортсмени Одеської області

Спортсмен вперше виступав в новій для себе категорії. Упродовж спортивної кар’єри, враховуючи Олімпіаду-2020, він боровся в категорії "до 74 кг", після чого перейшов до ваги "до 79 кг", зокрема виграв чемпіонат України-2022. Також переміг у відборі на чемпіонат Європи-2023, який відбувся 10-11 лютого на олімпійській базі в Конча-Заспі.

Тим часом чоловіча збірна України з вільної боротьби завоювала 5 медалей (1 золоту, 2 срібні, 2 бронзові) та посіла друге місце в командному заліку. А жіноча збірна здобула 7 нагород (2-2-3) та стала кращою командою турніру.

спортсмени Одеської області

спортсмени Одеської області

Нагадаємо, нещодавно спортсмени Одеської області завоювали 4 медалі на двох чемпіонатах України з легкої атлетики. Змагання відбувались в Києві з 17 по 19 лютого. 

Також спортсменки з артистичного плавання здобули для Одеси три медалі в соло та довільній програмі.

Фото: uww.org

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