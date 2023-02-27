Одесский спортсмен стал победителем престижного международного турнира

Борьба за победу была сложной

Одесский борец свободного стиля Василий Михайлов стал победителем рейтингового турнира "Ибрагим Мустафа". Соревнования проходили с 24-26 февраля в египетской Александрии.

Об этом сообщает НОК в Одесской области.

27-летний Василий Михайлов в финале категории "до 86 кг" в напряженной борьбе победил американца Запада Валенсию — 8:6. Победу Василию принес прием, проведенный за 35 секунд до окончания схватки. Судья его оценил в два балла. Отметим, что первая трёх минутка завершилась со счетом 6:6.

Спортсмен впервые выступал в новой для себя категории. В течение спортивной карьеры, учитывая Олимпиаду-2020, он боролся в категории "до 74 кг", после чего перешел в вес "до 79 кг", в том числе выиграл чемпионат Украины-2022. Также победил в отборе на чемпионат Европы-2023, состоявшийся 10-11 февраля на олимпийской базе в Конча-Заспе.

Тем временем мужская сборная Украины по вольной борьбе завоевала 5 медалей (1 золотую, 2 серебряные, 2 бронзовые) и заняла второе место в командном зачете. А женская сборная завоевала 7 наград (2-2-3) и стала лучшей командой турнира.

Напомним, недавно спортсмены Одесской области завоевали 4 медали на двух чемпионатах Украины по легкой атлетике. Соревнования проходили в Киеве с 17 по 19 февраля.

Также спортсменки по артистическому плаванию завоевали для Одессы три медали в соло и произвольной программе.

Фото: uww.org