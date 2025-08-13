Одеський зоопарк сьогодні — результати перевірки ревізорів

Вхід в Одеський зоопарк. Фото: Новини.LIVE

Одеський зоопарк — один із найстаріших в Україні. Цього року заклад пройшов одразу дві перевірки: інспекцію Держекоінспекції та робочої групи депутатів міської ради. Ревізори ознайомилися зі станом території, господарських служб та умов утримання тварин. Адже попри суттєві покращення за останнє десятиріччя, залишаються проблеми, які потребують невідкладного вирішення.

Журналісти Новини.LIVE дізналися, в яких умовах сьогодні утримуються тварини та наскільки це відповідає нормам.

Висновки інспекції

Державна екологічна інспекція провела позапланову перевірку Одеського зоопарку. Інспектори перевіряли умови утримання диких тварин на відповідність чинним нормам, а також оцінювали, чи достатньо місця мають мешканці вольєрів.

"Перевірка показала, що не всі тварини утримуються у вольєрах, які відповідають їхній площі згідно з порядком. Тому інспекція надала приписи, які будуть перевірені після отримання погодження від Мінекономіки, Мінекології та Міністерства сільського господарства", — повідомив начальник відділу природно-заповідного фонду та рослинного світу Одеської області Дмитро Ровнін.

Начальник відділу природно-заповідного фонду та рослинного світу Одеської області Дмитро Ровнін про перевірку зоопарку. Фото: Новини.LIVE

Такі перевірки стосуються не лише Одеського зоопарку, а й усіх звіринців країни, за умови отримання необхідних погоджень від міністерств. Це — стандартна процедура, яка дозволяє своєчасно виявляти та усувати порушення.

Проблеми Одеського зоопарку

Першочергова проблема — потрібно збудувати новий харчоблок, майстерню та гаражі — нинішні господарські приміщення перебувають у занедбаному стані. Це не лише створює незручності, а й гальмує розвиток території, адже на їхньому місці можна було б облаштувати нові вольєри.

"Для нормального функціонування зоопарку треба все це зробити новими. На їх місці розширювати вже вольєри, бо в нас є вольєри нові, які ми створили самотужки своїми силами. Це тигри, ведмеді, вовки, леви й інші. Але є ще багато таких точок, де вони застаріли й вже не відповідають сучасним нормам", — зауважив директор.

Ведмідь відпочиває у вольєрі. Фото: Новини.LIVE

Однак відновлення без належного фінансування неможливе. Особливо гостро стоїть питання вольєрів для копитних — вони морально й фізично застаріли. Ще один стратегічний напрямок — реконструкція слоновника.

Програма відновлення зоопарку

Нинішній стан Одеського зоопарку — це наслідок хронічного недофінансування. У попередні роки модернізація просувалася повільно, адже коштів вистачало лише на часткові ремонти та підтримку базових потреб тварин. Деякі проєкти залишалися на папері, інші — виконувалися лише частково. При цьому відвідувачі не завжди усвідомлюють, скільки непомітної, але важливої роботи щодня відбувається за лаштунками. Саме тому вирішили підійти до розвитку звіринця комплексно, розробивши довгостроковий план із чіткими етапами та пріоритетами.

"Ми вже мали програму, але вона не фінансувалася в повному обсязі, тому зробили дуже мало. Зараз створюємо новий план на 10 років. Якщо його реалізуємо, то в Одесі буде найкращий зоопарк в Україні", — зазначив директор Одеського зоопарку Ігор Біляков.

Директор Одеського зоопарку Ігор Біляков про програму відновлення зоопарку. Фото: Новини.LIVE

Нова програма має стати комплексним планом розвитку, а не набором точкових рішень. За їхніми словами, саме цього бракувало у попередніх спробах модернізувати територію. Потреби закладу накопичувалися роками, і без цілісного підходу їх вирішити складно. Нинішня концепція передбачатиме не лише реконструкцію вольєрів, а й інфраструктури, яка забезпечує повсякденне життя зоопарку.

Слониха Венді

Що ж до одеської улюблениці Венді, то на неї у адміністрації зоопарку великі плани. Однак, вони також упираються у фінансування. На сьогоднішній день слониха досягла поважного віку, їй уже 45 років і вона є однією із найстаріших в Україні. Останні 17 років вона мешкає одна. Ще до повномасштабного вторгнення звіринець планував привести їй пару, але тоді щось не зрослося. Наразі ж європейські зоопарки готові дати слона абсолютно безкоштовно, ось тільки необхідні умови.

"Ніхто не дасть слона у старий слоновник. Є проєкт реконструкції — більший і комфортніший. Якщо його реалізуємо, можемо отримати тварин безплатно", — пояснюють у зоопарку.

Слониха Венді в Одеському зоопарку. Фото: Новини.LIVE

Сьогоднішній слоновник називають "ганебним" за сучасними мірками — він побудований за застарілими стандартами, з великою кількістю металевих конструкцій та замкнених приміщень. Венді живе тут усе життя і навіть ставала мамою, але теперішні умови не відповідають жодним сучасним нормам утримання слонів.

Опалення вольєрів

Питання тепла у вольєрах стало ще одним важливим напрямком змін. Цього року міська влада виділила кошти на заміну старого котла, який обігріває вольєри, зокрема і для слонихи.

"Десь до середини листопада, може раніше, все буде вже готово, я думаю, це буде нова система опалювання. Що набагато комфортніше і полегшить нам опалювальний сезон", — зазначає директор.

Директор зоопарку про опалення вольєрів. Фото: Новини.LIVE

Старий котел був складним в обслуговуванні й створював труднощі персоналу. Нове обладнання включатиме не лише котел, а й повну систему опалення для слоновника та інших будівель. Це дозволить зменшити енергозатрати, стабілізувати температуру і зробити умови комфортними для мешканців зоопарку взимку.

Корми для тварин

Одне з ключових питань для будь-якого звіринця — забезпечення тварин якісними кормами та необхідними ветеринарними препаратами. Попри всі труднощі останніх років, в Одеському зоопарку запевняють, що зараз ситуація стабільна: запасів вистачає, а годування відбувається відповідно до встановлених норм.

"З кормами та медичними препаратами, слава Богу, проблем немає. Тому що це основа. У нас є і власні доходи. Міська рада дає бюджетні кошти на утримання зоопарка. Корми — це першочергова стаття наших розходів. Ми закупаємо їх у повному обсязі й годуємо тварин правильно", — каже директор Одеського зоопарку Ігор Біляков.

Тигр лежить у вольєрі. Фото: Новини.LIVE

Водночас працівники визнають: проблема є, але вона зовсім іншого характеру. Йдеться про відвідувачів, які продовжують приносити їжу для тварин, ігноруючи заборони. Ця звичка, що тягнеться ще з радянських часів, створює ризики для здоров’я звірів, адже навіть не шкідливі, на перший погляд, продукти можуть їм зашкодити.

"Ми намагаємося відучити людей від годування тварин. У нас висять таблички "Не годувати". На вході є банер, де я прошу людей не приносити їжу тваринкам. У нас навіть є аудіоролики, які ми крутимо. Але проблема поки що не вирішена", — зазначив директор Одеського зоопарку Ігор Біляков.

Зграя фламінго в зоопарку. Фото: Новини.LIVE

Одеський зоопарк стоїть на порозі великих змін, які мають не лише оновити його інфраструктуру, а й підняти рівень утримання тварин до сучасних стандартів. Попри серйозні виклики, заклад зберігає стабільність у ключових питаннях — від годування до медичного забезпечення мешканців. Проте для повноцінного розвитку потрібні інвестиції у реконструкцію вольєрів, створення належних умов для слонів та модернізацію господарських об’єктів. Реалізація десятирічного плану дозволить перетворити зоопарк на один із найкращих в Україні та подарувати його мешканцям і відвідувачам нову якість життя.

