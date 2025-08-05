Зоопарк в Одесі подає позов до суду на волонтерку, яка розповіла про хворого єнота

Єнот в зоопарку. Фото ілюстративне: Думська

Волонтерка виклала відео, у якому вона розповіла про неналежні умови утримання хворого єноту в одному з контактних зоопарків в Одесі. Через це заклад погрожує жінці судом, якщо вона не видалить компроментуюче відео.

Про це повідомила волонтерка Анжеліка у соцмережах.

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Позов до суду

Волонтерка в Одесі зняла відео про єнота, який утримується в контактному зоопарку. За словами жінки, він перебуває у неналежних умовах та має бути відправлений на огляд до ветеринара через пошкоджену кінцівку.

У зоопарку заявили, що опубліковані кадри містять неправдиву інформацію про умови утримання тварини. Керівництво закладу вимагає видалити ролик і записати нове відео з наперед погодженим текстом. В іншому випадку погрожують судовим позовом.

Скандал із єнотом в зоопарку

Волонтери випадково побачили єнота в зоопарку з облізшою лапою та майже без шерсті. Співробітниця установи сказала, що він у депресії. Активістка кілька днів спостерігала за ним і переконалась, що стан тварини не покращується.

Серед можливих причин — лишай, демодекоз або сильний стрес, через який тварина могла сама виривати шерсть.

Волонтерки також додають, що єнот не бачить природного світла. Одна з зоозахисних організацій міста готова забрати тварину на лікування, однак зоопарк поки не дає згоди.

2 серпня біля торгового центру, де знаходиться хвора тварина, пройшов мітинг, на якому люди вимагали віддати єнота. Однак їхні вимоги залишились без відповіді.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вимираючого ровесника динозаврів, якого можна зустріти на Одещині. А також про мітинг проти знущань над єнотом в зоопарку.