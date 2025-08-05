Зоопарк в Одессе подает иск в суд на волонтерку, которая рассказала о больном еноте

Енот в зоопарке. Фото иллюстративное: Думская

Волонтер выложила видео, в котором она рассказала о неподобающих условиях содержания больного енота в одном из контактных зоопарков в Одессе. Из-за этого заведение угрожает женщине судом, если она не удалит компрометирующее видео.

Об этом сообщила волонтер Анжелика в соцсетях.

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Волонтер в Одессе сняла видео о еноте, который содержится в контактном зоопарке. По словам женщины, он находится в ненадлежащих условиях и должен быть отправлен на осмотр к ветеринару из-за поврежденной конечности.

В зоопарке заявили, что опубликованные кадры содержат ложную информацию об условиях содержания животного. Руководство заведения требует удалить ролик и записать новое видео с заранее согласованным текстом. В противном случае угрожают судебным иском.

Скандал с енотом в зоопарке

Волонтеры случайно увидели енота в зоопарке с облезлой лапой и почти без шерсти. Сотрудница учреждения сказала, что он в депрессии. Активистка несколько дней наблюдала за ним и убедилась, что состояние животного не улучшается.

Среди возможных причин — лишай, демодекоз или сильный стресс, из-за которого животное могло само вырывать шерсть.

Волонтеры также добавляют, что енот не видит естественного света. Одна из зоозащитных организаций города готова забрать животное на лечение, однако зоопарк пока не дает согласия.

2 августа возле торгового центра, где находится больное животное, прошел митинг, на котором люди требовали отдать енота. Однако их требования остались без ответа.

Напомним, недавно мы писали о вымирающем ровеснике динозавров, которого можно встретить в Одесской области. А также о митинге против издевательств над енотом в зоопарке.