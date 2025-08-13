Одесский зоопарк сегодня – результаты проверки ревизоров

Вход в Одесский зоопарк. Фото: Новини.LIVE

Одесский зоопарк — один из старейших в Украине. В этом году заведение прошло сразу две проверки: инспекцию Госэкоинспекции и рабочей группы депутатов городского совета. Ревизоры ознакомились с состоянием территории, хозяйственных служб и условий содержания животных. Ведь несмотря на существенные улучшения за последнее десятилетие, остаются проблемы, которые требуют безотлагательного решения.

Журналисты Новини.LIVE узнали, в каких условиях сегодня содержатся животные и насколько это соответствует нормам.

Реклама

Читайте также:

Выводы инспекции

Государственная экологическая инспекция провела внеплановую проверку Одесского зоопарка. Инспекторы проверяли условия содержания диких животных на соответствие действующим нормам, а также оценивали, достаточно ли места имеют жители вольеров.

"Проверка показала, что не все животные содержатся в вольерах, которые соответствуют их площади согласно порядку. Поэтому инспекция предоставила предписания, которые будут проверены после получения согласования от Минэкономики, Минэкологии и Министерства сельского хозяйства", — сообщил начальник отдела природно-заповедного фонда и растительности Одесской области Дмитрий Ровнин.

Начальник отдела природно-заповедного фонда и растительного мира Одесской области Дмитрий Ровнин о проверке зоопарка. Фото: Новини.LIVE

Такие проверки касаются не только Одесского зоопарка, но и всех зверинцев страны, при условии получения необходимых согласований от министерств. Это — стандартная процедура, которая позволяет своевременно выявлять и устранять нарушения.

Проблемы Одесского зоопарка

Первоочередная проблема — нужно построить новый пищеблок, мастерскую и гаражи — нынешние хозяйственные помещения находятся в запущенном состоянии. Это не только создает неудобства, но и тормозит развитие территории, ведь на их месте можно было бы обустроить новые вольеры.

"Для нормального функционирования зоопарка надо все это сделать новыми. На их месте расширять уже вольеры, потому что у нас есть вольеры новые, которые мы создали самостоятельно своими силами. Это тигры, медведи, волки, львы и другие. Но есть еще много таких точек, где они устарели и уже не соответствуют современным нормам", — отметил директор.

Медведь отдыхает в вольере. Фото: Новини.LIVE

Однако восстановление без надлежащего финансирования невозможно. Особенно остро стоит вопрос вольеров для копытных — они морально и физически устарели. Еще одно стратегическое направление — реконструкция слоновника.

Программа восстановления зоопарка

Нынешнее состояние Одесского зоопарка — это следствие хронического недофинансирования. В предыдущие годы модернизация продвигалась медленно, ведь средств хватало только на частичные ремонты и поддержку базовых потребностей животных. Некоторые проекты оставались на бумаге, другие — выполнялись лишь частично. При этом посетители не всегда осознают, сколько незаметной, но важной работы ежедневно происходит за кулисами. Именно поэтому решили подойти к развитию зверинца комплексно, разработав долгосрочный план с четкими этапами и приоритетами.

"Мы уже имели программу, но она не финансировалась в полном объеме, поэтому сделали очень мало. Сейчас создаем новый план на 10 лет. Если его реализуем, то в Одессе будет лучший зоопарк в Украине", — отметил директор Одесского зоопарка Игорь Беляков.

Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков о программе восстановления зоопарка. Фото: Новини.LIVE

Новая программа должна стать комплексным планом развития, а не набором точечных решений. По их словам, именно этого не хватало в предыдущих попытках модернизировать территорию. Потребности заведения накапливались годами, и без целостного подхода их решить сложно. Нынешняя концепция будет предусматривать не только реконструкцию вольеров, но и инфраструктуры, которая обеспечивает повседневную жизнь зоопарка.

Слониха Венди

Что касается одесской любимицы Венди, то на нее у администрации зоопарка большие планы. Однако они также упираются в финансирование. На сегодня слониха достигла почтенного возраста, ей уже 45 лет и она является одной из старейших в Украине. Последние 17 лет она живет одна. Еще до полномасштабного вторжения зверинец планировал привести ей пару, но тогда что-то не срослось. Сейчас же европейские зоопарки готовы дать слона совершенно бесплатно, вот только необходимые условия.

"Никто не даст слона в старый слоновник. Есть проект реконструкции — больше и комфортнее. Если его реализуем, можем получить животных бесплатно", — объясняют в зоопарке.

Слониха Венди в Одесском зоопарке. Фото: Новини.LIVE

Сегодняшний слоновник называют "позорным" по современным меркам — он построен по устаревшим стандартам, с большим количеством металлических конструкций и замкнутых помещений. Венди живет здесь всю жизнь и даже становилась мамой, но нынешние условия не соответствуют никаким современным нормам содержания слонов.

Отопление вольеров

Вопрос тепла в вольерах стал еще одним важным направлением изменений. В этом году городские власти выделили средства на замену старого котла, который обогревает вольеры, в том числе и для слонихи.

"Где-то к середине ноября, может раньше, все будет уже готово, я думаю, это будет новая система отопления. Что гораздо комфортнее и облегчит нам отопительный сезон", — отмечает директор.

Директор зоопарка об отоплении вольеров. Фото: Новини.LIVE

Старый котел был сложным в обслуживании и создавал трудности персоналу. Новое оборудование будет включать не только котел, но и полную систему отопления для слоновника и других зданий. Это позволит уменьшить энергозатраты, стабилизировать температуру и сделать условия комфортными для жителей зоопарка зимой.

Корма для животных

Один из ключевых вопросов для любого зверинца — обеспечение животных качественными кормами и необходимыми ветеринарными препаратами. Несмотря на все трудности последних лет, в Одесском зоопарке уверяют, что сейчас ситуация стабильна: запасов хватает, а кормление происходит в соответствии с установленными нормами.

"С кормами и медицинскими препаратами, слава Богу, проблем нет. Потому что это основа. У нас есть и собственные доходы. Городской совет дает бюджетные средства на содержание зоопарка. Корма — это первоочередная статья наших расходов. Мы закупаем их в полном объеме и кормим животных правильно", — говорит директор Одесского зоопарка Игорь Беляков.

Тигр лежит в вольере. Фото: Новини.LIVE

В то же время работники признают: проблема есть, но она совсем другого характера. Речь идет о посетителях, которые продолжают приносить еду для животных, игнорируя запреты. Эта привычка, тянущаяся еще с советских времен, создает риски для здоровья зверей, ведь даже безобидные, на первый взгляд, продукты могут им навредить.

"Мы стараемся отучить людей от кормления животных. У нас висят таблички "Не кормить". На входе есть баннер, где я прошу людей не приносить еду животным. У нас даже есть аудио ролики, которые мы крутим. Но проблема пока не решена", — отметил директор Одесского зоопарка Игорь Беляков.

Стая фламинго в зоопарке. Фото: Новини.LIVE

Одесский зоопарк стоит на пороге больших изменений, которые должны не только обновить его инфраструктуру, но и поднять уровень содержания животных до современных стандартов. Несмотря на серьезные вызовы, заведение сохраняет стабильность в ключевых вопросах — от кормления до медицинского обеспечения жителей. Однако для полноценного развития нужны инвестиции в реконструкцию вольеров, создание надлежащих условий для слонов и модернизацию хозяйственных объектов. Реализация десятилетнего плана позволит превратить зоопарк в один из лучших в Украине и подарить его жителям и посетителям новое качество жизни.

Ранее мы писали о скандале с владельцами собак в Одессе. А также о том, почему Одесскому контактному зоопарку грозит суд.