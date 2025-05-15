Вболівальникам одеського Чорноморця нарешті дозволили вийти на трибуни на матч із київським "Динамо". Як купити квитки.

Футболісти на полі. Фото ілюстративне: Чорноморець

Вболівальникам одеського Чорноморця нарешті дозволили бути на трибунах на матчі із київським "Динамо". Стадіони для людей були зачинені з початку війни, через що команда навіть зверталася до областної військової адміністрації.

Про це повідодомляє ФК "Чорноморець" на своїй сторінці у соцмережі.

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Тепер із вболівальниками

Одеському Чорноморцю після чисельних прохань дозволили відкрити трибуни на матчі з "Динамо". Однак через обмеження військового стану вболівальників пустять лише на 2 сектори стадіону.

"Ми чекали на цей день більше трьох років! І ось, він настав — на матч з "Динамо" ми отримали дозвіл на проведення гри з вболівальниками. Враховуючи військовий стан мова йде про відкриття двох секторів. Але ми вдячні відповідальним структурам і за такий обсяг наданих місць", — йдеться у повідомленні команди.

Матч "Чорноморець" — "Динамо" відбудеться 18 травня. Вартість квитків — від 500 до 850 гривень. Придбати їх можна за посиланнями: Esport та Kontramarka.

Повідомлення команди. Фото: скриншот

Чому не було вболівальників

Одеський "Чорноморець" вже не перший рік змушений проводити домашні матчі без звичної кількості вболівальників. У період війни, коли місто часто опиняється під ракетними і дроновими атаками, відвідування стадіону із міркувань безпеки було заборонено. Команда раніше вже зверталася за дозволом допускати людей на трибуни до відповідних структур, зокрема напередодні гри з львівським "Рухом". Проте ситуація змінилася лише зараз.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про звернення "Чорноморця" до ОВА. А також про те, як одеська команда відмітила свій день народження.