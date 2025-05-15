Болельщикам одесского Черноморца наконец-то разрешили выйти на трибуны на матч с киевским "Динамо". Как купить билеты.

Футболисты на поле. Фото иллюстративное: Черноморец

Болельщикам одесского Черноморца наконец разрешили быть на трибунах на матче с киевским "Динамо". Стадионы для людей были закрыты с начала войны, из-за чего команда даже обращалась в областную военную администрацию.

Об этом сообщает ФК "Черноморец" на своей странице в соцсети.

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Теперь с болельщиками

Одесскому Черноморцу после многочисленных просьб разрешили открыть трибуны на матче с "Динамо". Однако из-за ограничений военного положения болельщиков пустят только на 2 сектора стадиона.

"Мы ждали этого дня более трех лет! И вот, он настал — на матч с "Динамо" мы получили разрешение на проведение игры с болельщиками. Учитывая военное положение речь идет об открытии двух секторов. Но мы благодарны ответственным структурам и за такой объем предоставленных мест", — говорится в сообщении команды.

Матч "Черноморец" — "Динамо" состоится 18 мая. Стоимость на билетов — от 500 до 850 гривен. Купить их можно по ссылкам: Esport и Kontramarka.

Сообщение команды. Фото: скриншот

Почему не было болельщиков

Одесский "Черноморец" уже не первый год вынужден проводить домашние матчи без привычного количества болельщиков. В период войны, когда город часто оказывается под ракетными и дроновыми атаками, посещение стадиона из соображений безопасности было запрещено. Команда ранее уже обращалась за разрешением допускать людей на трибуны в соответствующие структуры, в частности накануне игры с львовским "Рухом". Однако ситуация изменилась только сейчас.

Напомним, недавно мы писали об обращении "Черноморца" к ОВА. А также о том, как одесская команда отметила свой день рождения.