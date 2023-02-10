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Одеську адвокатку визнано винною у підбурюванні до підкупу судді

10 лютого 2023 14:33
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одеського адвоката визнано винуватою у підбурюванні до підкупу судді
Вона була у змові із помічником судді
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Адвоката з Одещини обвинувачували у підбурюванні до підкупу судді Одеського апеляційного суду та шахрайстві. ВАКС визнав її винуватою.

Про це повідомляє САП.

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Деталі справи

У межах досудового розслідування встановлено, що адвокат підбурювала передати 1700 доларів США судді апеляційного суду за скасування постанови про притягнення до адміністративної  відповідальності.  Проте під час подальшого розслідування з’ясувалося, що наміру передавати вказані кошти в адвоката не було. 

"Вона запропонувала 1500 доларів США помічнику судді за вплив на прийняття суддею вищевказаного рішення, який погодився на цю пропозицію", — йдеться в повідомленні. 

Вирок суду

За вироком суду адвокату призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 3 роки. Крім того, вона має сплатити 51 тисячу гривень штрафу.

Також на адвоката покладено такі обов’язки:

  • періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
  • повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну свого місця  проживання та роботи;
  • не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Погоріли на хабарях

Помічник судді вимагав у працівника одного з підприємств кошти за злив інформації про ймовірні обшуки. Свої послуги він оцінив у 100 доларів США на тиждень. 

ДБР за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора взяло колишнього начальника митного поста "Чорноморськ-порт". Він вимагав і отримав хабар за безперешкодний експорт зерна і видачу сертифікатів.

Двох посадовців одеської регіональної філії АТ "Укрзалізниця" судитимуть за одержання 200 тисяч гривень хабаря. Наразі прокурори скерували до суду обвинувальний акт.

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