Одесский адвокат признан виновным в подстрекательстве к подкупу судьи

Она была в сговоре с помощником судьи

Адвоката из Одесской области обвиняли в подстрекательстве к подкупу судьи Одесского апелляционного суда и мошенничестве. ВАКС счел ее виновной.

Об этом сообщает САП.

Детали дела

В рамках досудебного расследования установлено, что адвокат подстрекала передать 1700 долларов США судье апелляционного суда за отмену постановления о привлечении к административной ответственности. Однако в ходе дальнейшего расследования выяснилось, что намерения передавать указанные средства у адвоката не было.

"Она предложила 1500 долларов США помощнику судьи за влияние на принятие судьей вышеуказанного решения, согласившегося на это предложение", — говорится в сообщении.

Приговор суда

По приговору суда адвокату назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года. Кроме того, она должна оплатить 51 тысячу гривен штрафа.

Также на адвоката возложены следующие обязанности:

периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;

сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении своего места жительства и работы;

не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по пробации.

Погорели на взятках

Помощник судьи требовал у работника одного из предприятий средства за слив информации о предполагаемых обысках. Свои услуги он оценил в 100 долларов США в неделю.

ДБР при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора взяло бывшего начальника таможенного поста "Черноморск-порт". Он потребовал и получил взятку за беспрепятственный экспорт зерна и выдачу сертификатов.

Двух должностных лиц одесского регионального филиала АО "Укрзализныця" будут судить за получение 200 тысяч гривен взятки. Пока прокуроры направили в суд обвинительный акт.