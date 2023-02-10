Одесский адвокат признан виновным в подстрекательстве к подкупу судьи

Одесского адвоката признано виновной в подстрекательстве к подкупу судьи
Адвоката из Одесской области обвиняли в подстрекательстве к подкупу судьи Одесского апелляционного суда и мошенничестве. ВАКС счел ее виновной.
Об этом сообщает САП.
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Детали дела
В рамках досудебного расследования установлено, что адвокат подстрекала передать 1700 долларов США судье апелляционного суда за отмену постановления о привлечении к административной ответственности. Однако в ходе дальнейшего расследования выяснилось, что намерения передавать указанные средства у адвоката не было.
"Она предложила 1500 долларов США помощнику судьи за влияние на принятие судьей вышеуказанного решения, согласившегося на это предложение", — говорится в сообщении.
Приговор суда
По приговору суда адвокату назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года. Кроме того, она должна оплатить 51 тысячу гривен штрафа.
Также на адвоката возложены следующие обязанности:
- периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;
- сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении своего места жительства и работы;
- не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по пробации.
Погорели на взятках
Помощник судьи требовал у работника одного из предприятий средства за слив информации о предполагаемых обысках. Свои услуги он оценил в 100 долларов США в неделю.
ДБР при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора взяло бывшего начальника таможенного поста "Черноморск-порт". Он потребовал и получил взятку за беспрепятственный экспорт зерна и выдачу сертификатов.
Двух должностных лиц одесского регионального филиала АО "Укрзализныця" будут судить за получение 200 тысяч гривен взятки. Пока прокуроры направили в суд обвинительный акт.