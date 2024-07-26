На реставрацію корпусу лікарні в Одесі виділять 150 млн грн - Prozorro

Валихівський корпус Одеської інфекційної лікарні. Фото: УСІ

В Одесі планують відреставрувати будівлю одного з корпусів міської інфекційної лікарні, яка розташована у Приморському районі на вул. вул. Пастера, 5/7. На те, аби привести корпус до ладу планують витратити майже 150 млн грн з міського бюджету.

Про це Новини.LIVE дізнались з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Дані відкритої закупівлі. Фото: скриншот

Закупівлю оголосило управління капбудівництва Одеської міськради, яке на ремонтно-реставраційні внутрішні оздоблювальні роботи у Валихівському корпусі літери "М" міської інфекційної лікарні готове витратити 148 635 100 грн. Аукціон у форматі відкритих торгів відбудеться 13 серпня, у цей же день й кінцевий строк подання пропозицій. Майбутній підрядник має здати готовий об'єкт до 31 грудня 2025 року.

Що мають зробити

Список робіт, згідно з технічною документацією, містить понад 1000 пунктів, проте там не вказані роботи на фасаді та даху будівлі. Підрядник має виконати масштабні демонтажні роботи, зачистити усі поверхні, демонтувати стару сантехніку та радіатори. Наново потрібно буде збудувати частину перестінок, обшити стіни гіпсокартоном, оштукатурити, пофарбувати, встановити нові двері.

Також місцями належить посилити фундамент, облаштувати сходи, ліфт, вентиляційну систему та витяжку, новий трубопровід та систему опалення, каналізацію, електропостачання. Окрім цього, у будівлі встановлять нову сантехніку та систему протипожежної безпеки.

Ремонт в Одеській інфекційній лікарні

Нагадаємо, що раніше в Одесі вже оголошували тендер на реставрацію будівлі літери "Н", яка є частиною Міської клінічної інфекційної лікарні. Об'єкт розташовується по вулиці Пастера 5/7, а на ці ремонтні роботи планували виділити понад 50 млн грн.

Дані закупівлі. Фото: скриншот

Тоді в аукціоні брали участь дві фірми: ТОВ "Ростдорстрой" та ПрАТ "Ремонтно-будівельна дільниця "Одесголовпостач". Проте жодне з підприємств не було ухвалено замовником, тож закупівлю довелось відмінити.

Протокол розкриття. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що Одеське Управління капбудівництва розірвало договір з ПрАТ "Ремонтно-будівельна дільниця "Одесголовпостач" на реконструкцію будівлі скандального райсуду. В ході розслідування виявили, що підрядник завищив ціни будматеріалів. Щодо ТОВ "Ростдорстрой", то раніше підприємтсво виграло тендер на ремонт аварійної Хаджибейської дамби. Але згодом й у розблокуванні цього підряду компанії відмовили за рішенням суду.