Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одну з будівель Одеської інфекційної лікарні хочуть відремонтувати за 150 мільйонів — подробиці arrow

Одну з будівель Одеської інфекційної лікарні хочуть відремонтувати за 150 мільйонів — подробиці

26 липня 2024 18:18
Верзілова Єлизавета - редактор
На реставрацію корпусу лікарні в Одесі виділять 150 млн грн - Prozorro
Валихівський корпус Одеської інфекційної лікарні. Фото: УСІ
Верзілова Єлизавета - редактор

В Одесі планують відреставрувати будівлю одного з корпусів міської інфекційної лікарні, яка розташована у Приморському районі на вул. вул. Пастера, 5/7. На те, аби привести корпус до ладу планують витратити майже 150 млн грн з міського бюджету.

Про це Новини.LIVE дізнались з порталу електронних закупівель Prozorro.

Читайте також:
ремонт в інфекційній лікарні в Одесі
Дані відкритої закупівлі. Фото: скриншот

Закупівлю оголосило управління капбудівництва Одеської міськради, яке на ремонтно-реставраційні внутрішні оздоблювальні роботи у Валихівському корпусі літери "М" міської інфекційної лікарні готове витратити 148 635 100 грн. Аукціон у форматі відкритих торгів відбудеться 13 серпня, у цей же день й кінцевий строк подання пропозицій. Майбутній підрядник має здати готовий об'єкт до 31 грудня 2025 року. 

Що мають зробити

Список робіт, згідно з технічною документацією, містить понад 1000 пунктів, проте там не вказані роботи на  фасаді та даху будівлі. Підрядник має виконати масштабні демонтажні роботи, зачистити усі поверхні, демонтувати стару сантехніку та радіатори. Наново потрібно буде збудувати частину перестінок, обшити стіни гіпсокартоном, оштукатурити, пофарбувати, встановити нові двері. 

Також місцями належить посилити фундамент, облаштувати сходи, ліфт, вентиляційну систему та витяжку, новий трубопровід та систему опалення, каналізацію, електропостачання. Окрім цього, у будівлі встановлять нову сантехніку та систему протипожежної безпеки.

Ремонт в Одеській інфекційній лікарні

Нагадаємо, що раніше в Одесі вже оголошували тендер на реставрацію будівлі літери "Н", яка є частиною Міської клінічної інфекційної лікарні.  Об'єкт розташовується по вулиці Пастера 5/7, а на ці ремонтні роботи планували виділити понад 50 млн грн.

Тендер на лікарню в Одесі
Дані закупівлі. Фото: скриншот

Тоді в аукціоні брали участь дві фірми: ТОВ "Ростдорстрой" та ПрАТ "Ремонтно-будівельна дільниця "Одесголовпостач". Проте жодне з підприємств не було ухвалено замовником, тож закупівлю довелось відмінити.

Розкриття торгів
Протокол розкриття. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що Одеське Управління капбудівництва розірвало договір з  ПрАТ "Ремонтно-будівельна дільниця "Одесголовпостач" на реконструкцію будівлі скандального райсуду. В ході розслідування виявили, що підрядник завищив ціни будматеріалів. Щодо ТОВ "Ростдорстрой", то раніше підприємтсво виграло тендер на ремонт аварійної Хаджибейської дамби. Але згодом й у розблокуванні цього підряду компанії відмовили за рішенням суду.

ремонт тендер лікарні Одеська область реставрація Новини Одеси документи закупівлі бюджет

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

24 липня 2024

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

25 липня 2024

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом

15 липня 2024

12:58 У Дніпро-1 назвали людей, які винні у ліквідації клубу