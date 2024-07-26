На реставрацию корпуса больницы в Одессе выделят 150 млн грн - Prozorro

Валиховский корпус Одесской инфекционной больницы. Фото: УСІ

В Одессе планируют отреставрировать здание одного из корпусов городской инфекционной больницы, расположенной в Приморском районе по ул. ул. Пастера, 5/7. На то, чтобы привести корпус в строй, планируют потратить почти 150 млн грн из городского бюджета.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Данные открытой закупки. Фото: скриншот

Закупку объявило управление капстроительства Одесского горсовета, которое на ремонтно-реставрационные внутренние отделочные работы в Валыховском корпусе буквы "М" городской инфекционной больницы готово потратить 148 635 100 грн. Аукцион в формате открытых торгов состоится 13 августа, в этот же день и срок подачи предложений. Будущий подрядчик должен сдать готовый объект к 31 декабря 2025 года.

Что должны сделать

Список работ согласно технической документации содержит более 1000 пунктов, однако там не указаны работы на фасаде и крыше здания. Подрядчик должен провести масштабные демонтажные работы, зачистить все поверхности, демонтировать старую сантехнику и радиаторы. Заново нужно будет построить часть перестенок, обшить стены гипсокартоном, оштукатурить, покрасить, установить новую дверь.

Также местами следует усилить фундамент, обустроить лестницу, лифт, вентиляционную систему и вытяжку, новый трубопровод и систему отопления, канализацию, электроснабжение. Кроме того, в здании установят новую сантехнику и систему противопожарной безопасности.

Ремонт в Одесской инфекционной больнице

Напомним, что ранее в Одессе уже объявляли тендер на реставрацию здания буквы "Н", являющейся частью Городской клинической инфекционной больницы. Объект размещается по улице Пастера 5/7, а на эти ремонтные работы планировали выделить более 50 млн грн.

Данные закупки. Фото: скриншот

Тогда в аукционе принимали участие две фирмы: ООО "Ростдорстрой" и ЧАО "Ремонтно-строительный участок "Одесгосснаб", однако ни одно из предприятий не было принято заказчиком, поэтому закупку пришлось отменить.

Протокол раскрытия. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что Одесское Управление капстроительства расторгло договор с ЧАО "Ремонтно-строительный участок "Одесглавснаб" на реконструкцию здания скандального райсуда. В ходе расследования обнаружили, что подрядчик завысил цены стройматериалов. Относительно ООО "Ростдорстрой", то ранее предприятие аварийной Хаджибейской дамбы. Но впоследствии и в разблокировании этого подряда компании отказали по решению суда.