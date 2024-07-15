Літаки НАТО Poseidon та Challenger на місії 15 липня: маршрут

Два літаки НАТО у повітрі. Ілюстративне фото: United States Air Force

Сьогодні, 15 липня, на патрулювання поблизу південних кордонів Одещини вийшли одразу два розвідувальники НАТО. Boeing P-8A Poseidon та Bombardier Challenger 650 перебувають у повітряному просторі Румунії та моніторять ситуацію у Чорному морі та вздовж кордону Молдови.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Що відомо про авіацію

Американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками й партнерами по НАТО. P-8A оснащений спеціалізованою електронікою, яка дозволяє йому виконувати морські завдання. Пілоти авіації також діляться з українськими військовими ситуацією щодо ворожих об'єктів.

Boeing P-8A Poseidon на патрулюванні сьогодні, 15 липня. Фото: скриншот

Bombardier Challenger 650 прилетів з Великої Британії. Він оснащений великою кількістю датчиків та комп'ютерів, що дозволяють перехоплювати та розшифровувати повідомлення супротивника за сотні кілометрів. Літак здатен передавати дані в реальному часі через супутник.

Bombardier Challenger 650 на патрулюванні сьогодні, 15 липня. Фото: скриншот

Більше про НАТО

Нагадаємо, НАТО вивчає досвід України у Чорному морі. Альянс уважно аналізує передовий досвід з усіх регіонів, де відбувається збройне протистояння на морі. Вони також цікавляться ситуацією в Червоному морі та розвиток подій в Аденській затоці.

Також ми повідомляли, що Північноатлантичний альянс активно працює над зміцненням оборони в стратегічно важливих регіонах Чорного і Балтійського морів.

Додамо, що в Румунії на тлі розширення авіабази Mihail Kogălniceanu розбудовують новий об'єкт, який стане найбільшою авіабазою НАТО в Європі. Її площа становитиме 2 800 гектарів, і вона зможе приймати до 10 тисяч військових з їхніми родинами.