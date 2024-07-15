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Сразу два разведчика НАТО на миссии вблизи Одесчины — где патрулируют самолеты

15 июля 2024 15:59
Верзилова Єлизавета - редактор
Самолеты НАТО Poseidon и Challenger на миссии 15 июля: маршрут
Два самолета НАТО в воздухе. Иллюстративное фото: United States Air Force
Верзилова Єлизавета - редактор

Сегодня, 15 июля, на патрулирование вблизи южных границ Одесчины вышли сразу два разведчика НАТО. Boeing P-8A Poseidon и Bombardier Challenger 650 находятся в воздушном пространстве Румынии и мониторят ситуацию в Черном море и вдоль границы Молдовы.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что эта база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО. P-8A оснащен специализированной электроникой, позволяющей ему выполнять морские задания. Пилоты авиации также делятся с украинскими военными ситуациями по вражеским объектам.

Сразу два разведчика НАТО на миссии вблизи Одесчины —где патрулируют самолеты - фото 1
Boeing P-8A Poseidon на патрулировании сегодня, 15 июля. Фото: скриншот

Bombardier Challenger 650 прилетел из Великобритании. Он оснащен множеством датчиков и компьютеров, позволяющих перехватывать и расшифровывать сообщения противника за сотни километров. Самолет способен передавать данные в реальном времени через спутник.

Сразу два разведчика НАТО на миссии вблизи Одесчины —где патрулируют самолеты - фото 2
Bombardier Challenger 650 на патрулировании сегодня, 15 июля. Фото: скриншот

Больше о НАТО

Напомним, НАТО изучает опыт Украины в Черном море. Альянс внимательно анализирует передовой опыт из всех регионов, где происходит вооруженное противостояние на море. Они также интересуются ситуацией в Красном море и развитием событий в Аденском заливе.

Также мы сообщали, что Североатлантический альянс активно работает над укреплением обороны в стратегически важных регионах Черного и Балтийского морей.

Добавим, что в Румынии на фоне расширения авиабазы Mihail Kogălniceanu будет построен новый объект, который станет крупнейшей авиабазой НАТО в Европе. Ее площадь составит 2 800 гектаров, и она сможет принимать до 10 тысяч военных с их семьями.

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